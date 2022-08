Inter e Milan proseguono il lavoro di raccolta della documentazione preliminare per la costruzione del nuovo stadio. Nelle scorse ore, infatti, è stata consegnata la cosiddetta "bozza avanzata" al Comune di Milano con tutte le modifiche richieste da Palazzo Marino. In particolar modo, l'accento era rivolto alle volumetrie: come riportato dal Corriere della Sera, niente più 0,51 come da secondo aggiornamento del progetto dai club. Le società sono scese allora allo 0,35 previsto dall’ultimo Pgt del Comune.

Ad

Inter e Milan, presentata in Comune la bozza avanzata per il nuovo stadio

Serie A Scaroni: "Massara e Maldini restano, ora pensiamo al nuovo stadio" 20/06/2022 A 16:46

In quest'ultimo dossier, le nuove costruzioni nell'area perimetrale dello stadio impegneranno un area di 98mila metri quadrate: eliminata la torre per l’hotel, restano previsti però uffici, centro congressi, museo delle squadre, un centro sportivo che avrà sede in una parte del vecchio Meazza (che quindi verrà mantenuta), ristoranti, bar e negozi, il tutto insieme a un grande polo energetico che servirà tutta la zona, oltre a numerosi interventi sulla viabilità. Restano invariati i costi, pari a 1,2 miliardi, soprattutto per via dei rincari delle materie prime. L'obiettivo, adesso, è validare tutto entro fine agosto, per poi passare alla dibattito pubblico a metà settembre, che durerà 40 giorni.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Comune di Milano vs Inter e Milan: chiesti 1,7 milioni per lo stadio 20/06/2022 A 07:49