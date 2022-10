Paul Pogba stava, lentamente, rientrando dopo l'infortunio di quest'estate, quando ha rimediato Pogba si è fermato di nuovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il classe '93 ha accusato un nuovo problema fisico. E ora rischia anche il Mondiale ( stava, lentamente, rientrando dopo l'infortunio di quest'estate, quando ha rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro . Prima il tam tam tra operazione sì e operazione no. Poi il francese ci ha ripensato per essere convocato in Nazionale in vista del Mondiale e, sembrava, che il centrocampista della Juventus ci riuscisse per roba di giorni. Ma, come l'ennesimo capitolo di sfortuna,. Secondo quanto riportato dalla, infatti, il classe '93 ha accusato un nuovo problema fisico. E ora rischia anche il Mondiale ( 20 novembre-18 dicembre

Da qualche giorno il francese era rientrato in gruppo ma, proprio nell'ultima sessione di allenamento, ha rimediato un guaio muscolare alla coscia destra. I primi tempi di recupero dicono 10 giorni, il che vorrebbe addio al 2022 con la Juventus visto l'imminente pausa per le Nazionali.

Le partite della Juve fino al Mondiale

Data Partita 2-11 Juventus-PSG (Champions) 6-11 Juventus-Inter (Serie A) 10-11 Verona-Juventus (Serie A) 13-11 Juventus-Lazio (Serie A)

Ma Pogba riuscirà a tornare apposta per il Mondiale del Qatar? Intanto Deschamps ha sempre detto che avrebbe portato solo giocatori integri al 100% ma, da qui al 20 novembre, non è detto che Pogba recuperi da poter già scendere in campo. Una bella gatta da pelare per la Juventus e anche per la Nazionale francese che nelle passate settimane ha perso anche Kanté sempre per infortunio.

