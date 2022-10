Ademola Lookman sa che l'attaccante dell'Atalanta è solito esultare mimando il gesto dell'uomo (man) che guarda (look), con le mani a mo' di binocolo. E allora il centravanti anglo-nigeriano si sarà stupito e non poco quando dopo la rete del vantaggio nel match contro l'Udinese ( Chi conosce appena appenasa che l'attaccante dell'Atalanta è solito esultare mimando il gesto dell'uomo (man) che guarda (look), con le mani a mo' di binocolo. E allora il centravanti anglo-nigeriano si sarà stupito e non poco quando dopo la rete del vantaggio nel match contro l'Udinese ( terminato poi 2-2 ) si è visto sventolare davanti al naso un cartellino giallo.

Ad

Provocazione nei confronti del pubblico dell'Udinese: questo con tutta probabilità ciò che ha pensato l'arbitro del match Daniele Doveri mal interpretando le intenzioni dell'ex giocatore di Lipsia e Leicester.

Serie A Udinese-Atalanta 2-2, pagelle: Deulofeu lancia la squadra alla rimonta 2 ORE FA

Senza parole anche Gian Piero Gasperini: anch'egli dalla panchina non è riuscito a spiegarsi l'assurda ammonizione comminata al suo giocatore. "Ha fatto questo gesto per esultare – ha aggiunto Gasp a Dazn nel dopogara – non è un ragazzo che fa polemica. È stato interpretato male".

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Salernitana-Verona 2-1 le pagelle: Cioffi rischia l'esonero 2 ORE FA