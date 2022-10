Tre anni pieni di lavoro, emozioni e anche grandi soddisfazioni: Stefano Pioli parla della sua esperienza al Milan, intervistato in esclusiva dalla Lega Serie A. Ecco tutti i suoi pensieri, tra passato e futuro. "Sono sempre stato molto fiducioso e positivo, il club mi ha messo a disposizione un organico con un elevatissimo potenziale e tanto talento. Quando abbini a queste caratteristiche anche la disponibiltà, la voglia di crescere e di migliorare, puoi puntare veramente in alto. Siamo il Milan, era giusto cercare di tornare a vincere qualcosa ed esserci riusciti lo scorso anno ci ha dato grande soddisfazione".

Pioli ha parlato anche del rapporto con Maldini e Massara: "La fortuna di un allenatore è trovare dei dirigenti competenti, che ti sostengono e con i quali ti confronti e discuti. Maldini e Massara sono la coppia perfetta, mi sto trovando molto bene con loro. La loro presenza è molto importante".

Sulla vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione: "Sono stato sempre fiducioso, soprattutto perché il club mi ha messo a disposizione un organico con molto potenziale e talento. Siamo il Milan ed era giusto cercare di tornare a vincere qualcosa. La vittoria dello Scudetto ci ha dato grande consapevolezza, siamo diventati un obiettivo per i nostri avversari. Per questo dobbiamo continuare ad alzare il nostro livello se vogliamo competere per vincere ancora".

Pioli ha poi concluso: "La trasferta di Verona è sempre difficile da preparare, è una squadra fisica. Abbiamo le nostre carte da giocare ma sarà una partita da preparare bene. Il compito di un allenatore è di stimolare i propri giocatori. Conosco bene il gruppo e le sensazioni dei miei giocatori, bisogna essere bravi a portarli al massimo della loro concentrazione".

