Nubi sempre più scure si addensano sopra la testa del centrocampista della Juventus Paul Pogba . All'obbligatorietà dell'operazione (al posto della terapia conservativa) per il recupero dall'infortunio al ginocchio, proseguono quasi parallelamente anche le vicende extrasportive. La diatriba, in questo senso, è col compagno di nazionale Kylian Mbappé , col quale non v'è mai stato un rapporto idilliaco. Questioni di invidie personale, visibilità, notorietà. Sempre secondo al fratello di Pogba, Mathias, Paul avrebbe pagato uno stregone per gettare il malocchio sull'attaccante del PSG.

Ad

Champions League Da Kouamé a Mbappé: Parigi e la Juve (a pezzi) di un Allegri 'vecchio' 18 ORE FA

Pogba e l'ombra dello stregone su Mbappé: l'imbarazzo della federcalcio francese

Una faccenda, quella rilevata dagli inquirenti, che ha gettato nell'imbarazzo più totale la federcalcio francese. E lo stesso ct Didier Deschamps che, a questo punto, guarda all'operazione chirurgica del centrocampista juventino come un pretesto più che legittimo per non convocarlo in Qatar e garantire serenità a tutto l'ambiente di Galletti. Mbappé ha dichiarato: "Queste cose non mi interessano. E poi mi fido di Paul, non c'è motivo di non credergli". La versione dello juventino è che avrebbe pagato un marabutto per sostenere un'associazione che si occupa di bambini in Africa.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Le rose più costose d'Europa: prime le 2 di Manchester, Juve 8a 21 ORE FA