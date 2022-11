Golden Boy, una sorta di Pallone d'Oro dato al miglior giovane della stagione. A vincere il trofeo assegnato da Tuttosport, è stato Gavi, centrocampista del Barcellona che succede al suo compagno di squadra Pedri. Sul palo anche Paul Pogba, vincitore di questo titolo nel 2013: il centrocampista francese è salito per dare lui un premio, ma alla sua agente Rafaela Pimenta. Pogba è ancora un po' giù per aver Mino Raiola scomparso Serata di gala a Torino con la cerimonia di premiazione del, una sorta di Pallone d'Oro dato al miglior giovane della stagione. A vincere il trofeo assegnato da, è stato, centrocampista del Barcellona che succede al suo compagno di squadra. Sul palo anche, vincitore di questo titolo nel 2013: il centrocampista francese è salito per dare lui un premio, ma alla sua. Pogba è ancora un po' giù per aver detto addio al Mondiale , ma sta cercando di recuperare al meglio per essere d'aiuto alla Juventus da gennaio in poi. Poi qualche aneddoto sul suo ex agentescomparso in questo 2022

Classifiche e risultati

Ad

Mondiali Tutti i convocati per i Mondiali 2022: l'elenco completo delle 32 Nazionali 04/11/2022 ALLE 02:12

Sto meglio, diciamo bene. Cosa è per me Rafaela Pimenta?

Come sto? Meglio, diciamo bene. Rafaela Pimenta è la mia seconda mamma, mi ha aiutato tantissimo per la mia carriera. Mi ha fatto capire tantissime cose non solo nel mondo del calcio. È una persona importantissima per me e per la mia famiglia

Quando non ho firmato per lo United a 18 anni

Quando ero a Manchester e avevo 18 anni, avevo Ferguson che voleva mettermi sotto contratto. Lui arriva un po' tardi ed ero già riunito ad aspettarlo con Rafaela e Mino. Sir Alex chiede se ho firmato e Mino gli fa: 'questo contratto neanche il mio cane lo firma'. Mi ha preso e ce ne siamo andati via davanti a Ferguson sorpreso. Lo prendevo in giro sul peso e lui sui miei capelli e sul parrucchiere, ci sono mille aneddoti su di lui...

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Serie A Niente Mondiale per Pogba: ora è ufficiale, lo juventino resta a casa 31/10/2022 ALLE 16:29