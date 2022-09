Gli arbitri contro Maurizio Sarri. Nell'edizione di oggi, il "Corriere dello Sport" apre in prima pagina con la replica dell'AIA alle accuse del tecnico biancoceleste: "Non siamo la Mafia. Trentalange a Sarri: "Accuse inaccettabili, ci pensi la Procura". Questa la dura replica ai sospetti di antipatie verso la Lazio, avanzati dal tecnico dopo la partita con il Napoli.

“Le parole di Sarri? Riteniamo inaccettabili questo tipo di affermazioni, poi ci sarà la procura". Rurissima la risposta di Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, a Maurizio Sarri che qualche settimana fa aveva attaccato i fischietti, parlando di antipatia verso la Lazio. "Ci dicano esattamente a cosa si riferivano. Capisco che ci possono essere strategie di comunicazione, motivo per cui non siamo maturi per andare in tv dopo la partita. Poi ci sono mille modi per dire le cose, c’è un tempo per tutto".

Accuse rimandate al mittente, come si evince dalle parole di Gianluca Rocchi.

Rocchi: "Sarri a volte esagera"

"Le critiche di Sarri agli arbitri dopo Lazio-Napoli? Maurizio lo conosco da tanti anni, è toscano come me e a volte esagera. Però le sue parole mi hanno fatto male, mi auguro di non sentire più frasi del genere". Parola di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di A e B, in un incontro con la stampa in Federcalcio.

All'epoca il tecnico biancoceleste disse che i direttori di gara o "erano scarsi" o c'era "un'opzione B" a cui non voleva pensare "Ai nostri arbitri si può dire tutto, ma non che abbiano retropensieri - continua Rocchi - Dopo la partita è il momento più delicato, se nelle dodici ore post partita gli allenatori non parlassero dell'arbitraggio non ci sarebbero polemiche il lunedì".

