Match divertente e frizzante quello del Zini di Cremona. Il Torino di Juric ha fatto valere la maggiore esperienza nella massima serie, riuscendo a strappare i tre punti dopo aver sofferto in più occasioni le sfuriate grigiorosse. I granata son partiti in maniera aggressiva, trovando il gol grazie ad una conclusione di Vlasic carambolata sui piedi dello sfortunato Bianchetti al 17'. Di lì in poi i padroni di casa hanno provato a reagire, sfiorando il gol con lo stesso Bianchetti e con Baez.

Nella ripresa, i granata hanno sfiorato due volte il raddoppio in contropiede con Linetty e Radonjic, per poi trovare con quest'ultimo il gol dello 0-2 al minuto 65, dopo una bel triangolo con Vojvoda. Nel finale da segnalare una bella parata di Milinkovic-Savic su Dessers, prima dell'imparabile gol dell'1-2 di Sernicola al minuto 80, su assist dell'ex-Feyenord.

In virtù di questo risultato il Torino sale a quota 7 punti in classifica agganciando in prima posizione Lazio e Roma. Un inizio di stagione super quello degli uomini di Juric!

Matteo Bianchetti, Cremonese-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu (dall'85' Ciofani), Bianchetti, Vasquez; Baez (dal 62' Sernicola), Pickel (dal 69' Ascacibar), Escalante (dall'85' Quagliata), Valeri; Zanimacchia (dal 62' Buonaiuto); Okereke, Dessers. All. Alvini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno (dal 69' Djidji), Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina (dal 55' Vojvoda); Vlasic, Radonjic (dall'85' Lukic); Sanabria (dall'85' Pellegri). All. Juric.

GOL - 17' Vlasic (T), 65' Radonjic (T), 80' Sernicola (C)

ASSIST - Vojvoda (T), Dessers (C), Radonjic (T)

NOTE: AMMONITI - Aina (T), Linetty (T), Buongiorno (T)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 7 MOMENTI CHIAVE

11' SINGO, PRIMO SQUILLO! Discesa sulla destra dell'esterno granata, ingresso in area di rigore e destro sbilenco che però per poco non si è trasformato in un pallone interessante per Sanabria a centro area.

Cyril Dessers, Samuele Ricci, Cremonese-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

17' RETEEEEE! 0-1 TORO! Numero nello stretto di Radonjic bravo a servire dalla sinistra Vlasic a centro area. Il trequartista riesce da due passi a centrare la porta, trovando la sfortunata deviazione di Bianchetti che si trascina il pallone in porta in maniera involontaria.

43' BAEZ, BRIVIDO! Conclusione ribattuta di Valeri, pallone che giunge sui piedi dell'esterno di casa e destro rasoterra che termina a pochi centimetri dal palo della porta di Milinkovic-Savic.

54' RADONJIC, SI DIVORA LO 0-2! Imbucata sulla sinistra di Schuurs per Radonjiic, troppo frettoloso nel calciare di prima col destro e centrare Radu da pochi passi, completamente solo.

62' LINETTY, SI DIVORA LO 0-2! Contropiede micidiale dei granata, apertura intelligente di Sanabria per Linetty che si invola a tu per tu contro Radu ma al momento del tiro centra in pieno il portiere ex-Inter.

65' RETEEEEE! RADONJIC, 0-2! Tacco superbo del trequartista che prima pesca Vojvoda sulla sinistra e poi è bravissimo a farsi trovare a centro area per chiudere il triangolo ed appoggiare a porta vuota con il piattone il meritato gol dello 0-2!

80' GOOOOL! SERNICOLA! 1-2! Sponda deliziosa di Dessers a centro area, inserimento del subentrato e mancino di prima che si piazza all'incrocio dei pali, fulminando un incolpevole Milinkovic-Savic.

IL MIGLIORE

Nemania Radonijc, Cremonese-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Nemanja RADONJIC: La rete di Vlasic nasce da uno dei suoi guizzi nello stretto. Giocatore fondamentale per questo Torino. La sua qualità è merce rara e forse unica nella rosa granata. Lo dimostra con il tacco con cui inventa l'azione che porta al suo gol dello 0-2.

IL PEGGIORE

Emanuel AIWU: Fatica a contenere l'esuberanza tecnica di Radonjic che in più di un'occasione gli fugge in velocità. Disastroso in occasione dello 0-2 quando con Sernicola confeziona il raddoppio dei granata.

IL MOMENTO SOCIAL

