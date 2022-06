"È stata un’annata bellissima ma anche molto complessa", disse il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi in merito all'utilizzo del Var che ha semplificato molte situazioni difficili anche se, in altre occasioni, non è stato così perfetto. Lo studio e le statistiche parlano chiaro: errore ridotto dell'86% e, proprio per questo, non si capiscono ancora alcuni problemi sfuggiti nel corso della stagione che hanno dato vita a polemiche infinite. Stesso discorso vale per il protocollo che, dopo 5 anni di utilizzo, appare ormai superato e troppo rigido. Inoltre, Rocchi ha aggiunto che arrivare al 100% di precisione è impossibile, soprattutto a causa di una nuova generazione di arbitri che hanno necessità giustamente di fare esperienza.

creazione di una figura che si occupi solo di fare il varista, con tanto di ranking. Una soluzione che all'estero hanno già adottato ottenendo buoni risultati. Oltre a questo, nel Mondiale 2022 in Qatar farà la riproposizione degli episodi sui maxischermi degli stadi, in modo che i tifosi dal vivo possano capire cosa accade e una app con i dialoghi arbitri-Var, scaricabile ogni lunedì dai tifosi. Per ovviare ad alcuni problemi si sta pensando alla, con tanto di. Una soluzione che all'estero hanno già adottato ottenendo buoni risultati. Oltre a questo, nel Mondiale 2022 in Qatar farà il suo debutto il fuorigioco semiautomatico : 12-18 telecamere, 50 fotogrammi al secondo e un software basato sull’intelligenza artificiale che riceve le immagini e le analizza in 20 secondi, spedendole alla sala Var. Infine, sono al vaglio due idee rivoluzionarie come, in modo che i tifosi dal vivo possano capire cosa accade e, scaricabile ogni lunedì dai tifosi.

