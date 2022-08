Un altro protagonista che non ti aspetti: dopo Cristante, stavolta è Smalling a regalare tre punti preziosissimi alla Roma di Josè Mourinho, che tiene il passo del Napoli e resta a punteggio pieno dopo le prime due gare di Serrie A. All'Olimpico finisce 1-0 contro una grande Cremonese, che ha tenuto testa alla grande ai giallorossi per tutti i 90 minuti.

Partenza arrembante dei giallorossi, pericolosissimi in ripartenza con i tre tenori offensivi: la sfuriate dei padroni di casa sono però ben contenute da Radu, che compie almeno tre interventi decisivi e dimostra di aver dimenticato la brutta papera costata la sconfitta con la Fiorentina. Col passare dei minuti la Cremonese prende coraggio e sfiora anche la rete con una bella rovesciata di Dessers. A gettare ulteriore benzina sul fuoco per la Roma è l'infortunio alla spalla di Zaniolo, che esce scuotendo la testa seduto in barella: un'altra possibile tegola per Mourinho dopo il lungo stop di Wijnaldum.

Salernitana-Roma, Serie A 2022-2023: Nicolò Zaniolo. Foto di Ivan Romano per Getty Images Credit Foto Getty Images

Ripresa vibrante e molto godibile: la Cremonese risponde colpo su colpo ai giallorossi, spaventando subito Rui Patricio con la traversa di Dessers a inizio frazione. Montante colpito anche da El Shaarawy, prima che il colpo di testa perfetto di Smalling al 65' arrivi a togliere le castagne dal fuoco ai ragazzi di Mourinho. Le speranze ospiti si spengono definitivamente al 90', con il palo esterno scheggiato da Pickel. I giallorossi volano a punteggio pieno dopo due giornate e mantengono la porta inviolata, dimostrando di essere in crescita dal punto di vista della solidità: una consolazione che attenua, almeno in parte, l'ansia per gli infortuni dei big.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (86' Celik), Pellegrini, Cristante, Spinazzola (72' Zalewski); Dybala (72' Matic), Zaniolo (45' El Shaarawy); Abraham. All. Mourinho

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu (57' Bonaiuto), Chiriches, Lochoshvili (85' Ciofani); Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia (57' Baez); Dessers, Okereke (78' Tsadjout). All. Alvini

ARBITRO: Massimi

GOL: 65' Smalling

AMMONITI: 24' Aiwu, 50' Zanimacchia, 79' Bianchetti

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

36 - DESSERS IN ROVESCIATA! CHE OCCASIONE! Giocata splendida della punta ex Feyenoord, che prova a girare con la cilena un bel cross da destra di Ghiglione: palla fuori di pochissimo!

48 - DESSERS! TRAVERSA CLAMOROSA! L'attaccante della Cremonese vince il contrasto con Mancini e scaraventa la sfera sul montante!

55 - EL SHAARAWY! TRAVERSA INCREDIBILE E POI DYBALA SBAGLIA TUTTO!! Il Faraone centra in pieno la traversa a botta sicura, sulla ribattuta si avventa la Joya che però sbaglia a porta vuota!

65 - SMALLIIIING! SMALLIIIING! LA ROMA LA SBLOCCA! Corner perfetto dalla destra e stacco imperioso dell'inglese, che porta avanti i giallorossi!

90 - PICKEL! A UN PASSO DAL PARI LA CREMONESE! Sponda perfetta di Ciofani per la conclusione al volo del compagno, che scheggia il palo esterno!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - Chris SMALLING: non si passa mai dalle parti di Smalldini, anche oggi perfetto e puntuale su ogni chiusura di testa e diagonale difensiva. Se sta bene e inizia anche ad avere il vizio del gol, la lezione è una sola: prendetelo, senza remore.

Chi scende - Nicolò ZANIOLO: non è la prestazione in sé a preoccupare, ma l'infortunio alla spalla che potrebbe forse tenerlo a lungo lontano dal campo. Il responso degli esami strumentali dirà se varrà ancora la pena di puntare su di lui alle prossime aste o se tenerlo in faretra come big per l'inverno.

