Brutta notizia per la Roma e per. Il terzino giallorosso ha riportatodel ginocchio sinistro dopo la sfida di Europa League contro l'HJK e dovrà operarsi. L'intervento è previsto già nei prossimi giorni (presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer) e il giocatore dovrà stare fermo per circa 45 giorni, con il rientro fissato - nella migliore delle ipotesi - per fine ottobre.