È successo un po' di tutto durante il derby. In campo (forse) si è visto poco, con i biancocelesti vincere per 1-0 grazie al gol di Felipe Anderson, dopo una follia di Roger Ibañez , ma non ci sono state grandi occasioni da una parte e dall'altra. È successo però cheè stato colpito da una ciabatta lanciata dai tifosi della Roma , mentre i tifosi della Lazio hanno inneggiato a cori antisemiti in ben quattro occasioni: "”. L'ultima proprio durante i festeggiamenti per il successo nel derby, con i giocatori ad un passo. Il Giudice Sportivo ha quindi chiesto un'istruttoria immediata alla Procura federale, visto che gli ispettori della FIGC hanno scritto tutto nel referto post gara.