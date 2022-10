È un Mourinho non proprio raggiante quello che ha raggiunto i microfoni dopo la vittoria sul Lecce. Un po' per il 2-1 arrivato a fatica nonostante la superiorità numerica già nel primo tempo, un po' per l'infortunio di Dybala che è stato costretto ad uscire dal campo dopo aver battuto il rigore. Anzi, preoccupano non poco le condizioni dell'argentino che ora rischia di star fuori per molto tempo.

Ad

Non avete gestito bene nonostante la superiorità numerica?

Serie A Roma-Lecce 2-1, pagelle: Smalling, altra serata al top 2 ORE FA

Io non ricordo tante partite 11 contro 10 finite velocemente. C'era stanchezza, sia fisica che mentale. Il giovedì e poi la domenica, è dura. Quando vedo Udinese e Atalanta, capisco che non giocano a metà settimana. Siamo entrati molto bene, con intensità e ambizione. Dopo è stato più difficile perché abbiamo gestito male. Quando sei stanco, invece di giocare semplice complichi le cose. Quando la palla arriva agli attaccanti, solo Belotti ha vinto qualche contrasto. Loro sono una squadra che ha aspettato il finale per rischiare. Abbiamo avuto le occasioni per il 3-1, ma può succedere che nel finale arriva il pareggio che sarebbe stato un disastro. Oggi non abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, con l'Atalanta abbiamo giocato meglio e abbiamo perso. Dobbiamo gestire meglio la stanchezza

Come sta Dybala?

Dico male per non dire molto male. Ho parlato col dottore, per la mia esperienza la situazione è difficile

Paulo Dybala segna su rigore - Roma-Lecce - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Potete allenare la concretezza sotto porta o è un aspetto mentale?

Entrambe. Si può allenare e lo facciamo, sia a livello individuale che collettivo. Comunque è più una cosa mentale. In allenamento, quando un attaccante sbaglia si sente subito l'autocritica. Il gol arriverà, sia da Abraham che da Belotti. Mi preoccupa più la poca gestione della partita, al di là della stanchezza che è un dato di fatto. Con l'uscita di Veretout e Mkhitaryan, era Wijnaldum il giocatore che doveva gestire meglio la palla e ora ci manca

Mourinho: "Abraham+Belotti? I giocatori bravi possono giocare insieme"

Serie A La Roma soffre, ma vince in 11 contro 10: 2-1 al Lecce 4 ORE FA