Finalmente Dybala: la Roma di Josè Mourinho batte senza problemi il Monza spinta ai primi gol ufficiali della Joya in maglia giallorossa e, almeno per una sera, guarda tutti dall'alto in classifica in Serie A. Finisce 3-0 in un Olimpico tutto esaurito: oltre all'argentino, in gol anche Ibanez sulla ormai classica azione da calcio d'angolo.

A partire meglio, a dire il vero, è il Monza, che approfitta di un atteggiamento svogliato e sornione dei padroni di casa per prendere campo con apprezzabile coraggio. Contro le grandi squadre però, si sa, gli errori si pagano a caro prezzo e al 18' minuto una difesa disattenta apre la strada a Paulo Dybala, che sfrutta una sponda di Abraham con un controllo magistrale e dopo 40 metri di corsa fulmina col sinistro di Gregorio. La Joya si ripete un quarto d'ora più tardi, quando è il più lesto ad avventarsi sulla respinta corta ancora del portiere brianzolo, bravo a distendersi sulla conclusione di Abraham.

Paulo Dybala esulta per il gol in Roma-Monza - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

nella ripresa non cambia la sostanza della partita: la Roma, ormai definitivamente sciolta e sul velluto contro un avversario quasi inerme, si diverte e gioca un calcio godibile, molto verticale. Gli uomini di Mourinho suggellano il successo con Ibanez, che converte in rete il solito corner perfetto di un pellegrini sempre più totale nel sistema capitolino. Nel finale spazio per l'esordio del Gallo Belotti, che ha anche il tempo di divorarsi da due passi un gol all'esordio piuttosto semplice. Con la vittoria di stasera la Roma balza a quota 10 punti, al comando in solitaria almeno per qualche ora: una bella iniezione di fiducia.

Il tabellino

Roma-Monza 3-0

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (28' Smalling), Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski (66' Spinazzola); Dybala (65' El Shaarawy), Pellegrini (80' Bove); Abraham (80' Belotti). All.: J. Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone (46' Molina), Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina (62' Colpani), Sensi (85' Bondo), Machin, Carlos Augusto; Caprari (62' Dany Mota), Petagna (62' Ciurria). All.: G. Stroppa

ARBITRO: M. Piccinini

GOL: 18', 32' Dybala, 61' Ibanez

AMMONITI: 20' Machin, 40' Marlon, 77' Ciurria

ESPULSI: -

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 5 momenti

18 - DYYYYYYBALAAAAA!!! DYYYYYBALAAAAA!!! ECCOLA LA PRIMA JOYAAAA! Avanti la Roma col gol dell'argentino, che stoppa magnificamente una sponda di Abraham, vola in campo aperto e fulmina Di Gregorio col mancino!

32 - DYYYYYYBALAAAAAA!! DOPPIETTA PER LA JOYA!! Abraham si beve Marrone, arriva in area e calcia di destro: respinge Di Gregorio, ma Dybala si avventa sul tap-in e fa 100 in Serie A!

55 - ABRAHAM! MA CHE COSA HA PROVATO L'INGLESE! PALLA FUORI DI UN SOFFIO! Coast to coast di pura potenza dell'inglese, che salta come un birillo Marlon ma viene fermato prima da Di Gregorio e poi da un'altra deviazione decisiva di Caldirola.

61 - IIIIIIIIIBANEEEEEEZZZZ! E SONO TRE, ANCORA DA CORNER!! Pellegrini disegna una parabola pèrfetta e Ibanez, tutto solo, buca Di Gregorio!

83 - BELOTTI SI DIVORA IL GOL ALL'ESORDIO! Palla perfetta per il Gallo, che però appoggia troppo debolmente da due passi: para Di Gregorio.

Il momento social

Fantacalcio

Promosso - Paulo DYBALA - Primi due gol in giallorosso (100 in Serie A) e giocate di puro godimento. Il bello del calcio in una notte: finalmente Paulo, venditore di sogni giallorossi.

Bocciato - Luca MARRONE - Un'autentica sciagura: gli attaccanti della Roma ne fanno un sol boccone per tutto il primo tempo, lui resta in balia degli avversari senza reagire.

