Roma-Atalanta, match della 7a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Olimpico , match della 7a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Olimpico si è concluso col punteggio di 0-1, con rete decisiva di Scalvini . Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco cosa ha detto Josè Mourinho, espulso durante il match, subito dopo il triplice fischio.

Partita dominata

"Era la partita più facile da vincere in questa stagione. Contro Monza e Cremonese non abbiamo dominato per 90 minuti, oggi sempre. Si può immaginare che il palo poteva essere gol: parliamo dell'oggettività ed è stata una grande partita nostra, contro una squadra che si è difesa molto bene. E' una qualità, ma hanno avuto anche fortuna qualche momento".

Sull'espulsione

"Niente di particolare, né con Chiffi né con Hateboer. Loro hanno buttato una palla in più per fermare il gioco e io la volevo fermare questa cosa".

Nervosismo

"La squadra aveva bisogno di continuità e anche io la volevo. Al di là di questo, emozioni controllate e nessun problema al di là di un chiaro rigore nel primo tempo su Zaniolo. Io voglio essere il miglior allenatore possibile e se mi dice che un arbitro non dà rigore se uno non si butta, cambio cosa dire ai miei giocatori. Ho chiesto a Chiffi, ma non mi ha risposto. Per me non c'è interpretazione: il giocatore prova a dare continuità all'azione, ma non ci riesce perché c'è il rigore. Se devo fare il pagliaccio e dire che siamo in piscina, basta dirlo".

