Matteo Lovalo è crollato a terra battendo il capo. Soccorso dai compagni di squadra e dagli avversari, il giocatore della Salernitana, in prestito dell'Atalanta, sembrava non reagire. Era svenuto ma, per fortuna, è rinvenuto dopo pochi istanti, venendo poi trasportato all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove passerà l'intera notte in osservazione. Dopo la brutta botta subita dopo un contrasto con Okereke, durante Salernitana-Cremonese è crollato a terra battendo il capo. Soccorso dai compagni di squadra e dagli avversari, il giocatore della, in prestito dell'Atalanta, sembrava non reagire. Era svenuto ma, per fortuna, è rinvenuto dopo pochi istanti, venendo poi trasportato all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove passerà l'intera notte in osservazione.

Il difensore della Nazionale Under 21 è stato subito sottoposto ad una TAC che non ha evidenziato lesioni di tipo cerebrale. Solo un trauma cranico, per così dire, che ha invitato i medici però a mantenere il ragazzo presso la struttura ospedaliera per almeno 24 ore.

