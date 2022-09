Pareggiano 2-2 Salernitana ed Empoli nel posticipo delle 18.30 all'Arechi valido per la quinta giornata di Serie A. Un punto per parte, in fin dei conti corretto per quanto visto in campo.

L'Empoli gioca meglio nella prima frazione. Lammers e Satriano sono molto cercati, mentre il centrocampo fa tanto movimento in aiuto degli attaccanti. Gli ospiti attaccano e vanno avanti grazie al primo gol stagionale di Satriano, ben imbeccato dal cross di Henderson. Dopo la rete subita i padroni di casa si svegliano e alzano il baricentro, ma dalle parti di Vicario non ci sono grandi pericoli. E così è Mazzocchi che si deve inventare la giocata personale per portare al pareggio la Salernitana. Il centrocampista dalla fascia scarta diversi giocatori e in area è bravo a metterla dentro col sinistro. I granata sono autori di un'ottima ripresa e vanno in vantaggio con Dia, ma Lammers nel finale trova il gol con un tiro un po' fortunoso dal limite, che trova la deviazione di Fazio che spiazza Sepe.

Meglio quindi gli ospiti nel primo tempo, i padroni di casa nella ripresa. Le due compagini quindi si dividono la posta in palio, ma in fin dei conti è un pareggio che fa più comodo ai granata, i quali proseguono il loro ottimo momento di forma. Quarto risultato utile consecutivo, la squadra di Nicola da aprile ha perso solo due volte e sta mettendo in mostra un ottimo calcio. In questo campionato i punti quindi sono sei, non pochi. Per l'Empoli questo è un buon pareggio, per lo più in rimonta. Ma la squadra toscana però quest'anno non ha ancora vinto e questo è il quarto pareggio consecutivo. Con questo Parisi però, il ritrovato Pjaca e il buon Lammers di oggi, il successo però arriverà presto.

Tabellino

SALERNITANA: Sepe; Bronn, Gyomber (dal 56' Daniliuc), Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore (dal 71' Kastanos), Vilhena, Mazzocchi (dall'82' Bradaric); Bonazzoli (dal 56' Piatek), Dia (dall'82' Botheim).

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas (dal 57' Bandinelli), Grassi (dal 77' Marin), Henderson (dal 66' Bajrami); Pjaca (dal 57' Akpa Akpro); Lammers, Satriano (dal 77' Ekong).

GOL: Satriano (E), Mazzocchi (S), Dia (S), Lammers (E)

ASSIST: Henderson (E), Vilhena (S),

AMMONITI: Mazzocchi (S), Coulibaly (S), Akpa-Akpro (E), Kastanos (S),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

La cronaca in 9 momenti

13' LAMMERS COL DESTRO: Bel diagonale dell'attaccante che prova il tiro in porta, Sepe respinge coi pugni.

15' CANDREVA AL VOLO: La Salernitana risponde con Candreva che col destro al volo prova a girare in porta su cross dalla sinistra. Alto sopra la traversa.

30' SATRIANO PORTA IN VANTAGGIO L'EMPOLI: Bel cross di Henderson per la testa di Satriano che non sbaglia.

38' MAZZOCCHI PAREGGIA I CONTI: Bell'azione del centrocampista che fa tutto da solo. Dalla fascia entra in area, scarta due avevrsario e col sinistro la mette dentro.

48' SALERNITANA ATTACCA SUBITO: Bellissimo cross dalla tre quarti di Candreva per Dia, Vicario spazza coi pugni. Sulla respinta arriva Mazzocchi che la mette alto sopra la traversa.

50' L'EMPOLI RISPONDE CON PJACA: Bell'incursione del giocatore dell'Empoli che parte dal centrocampo, penetra centralmente e col sinistro dal limite prova il tiro. Centrale e bloccato dal portiere.

60' DIA PORTA AVANTI I PADRONI DI CASA: Cross dalla destra di Vilhena, Dia con la coscia la mette dentro da due passi.

79' VICARIO SALVA SU PIATEK: Bella giocata del polacco che entra in area e col sinistro prova il diagonale rasoterra, bravo Vicario in tuffo a spazzare.

81' LAMMERS PAREGGIA: Arriva l'episodio che riapre la partita! Tiro dal limite dell'are di Lammers, Fazio devia in maniera decisiva, Sepe spiazzato e palla in rete!

La statistica chiave

Da metà aprile in avanti, la Salernitana ha registrato solo due sconfitte in 13 gare di Serie A: cinque vittorie e sei pareggi.

MVP

Fabiano PARISI: Prosegue il suo grande inizio di stagione. Efficacissimo sulla fascia, tanto movimento in aiuto degli attaccanti. Molti cross creati dalla sua corsia di competenza, lavoro utilissimo anche in zona difensiva.

Promosso

Sam LAMMERS: Insufficente mercoledì contro l'Hellas, si riscatta quest'oggi con una prova importante. Ottimo primo tempo, decisivo nella ripresa con il gol del pareggio.

Bocciato

Federico BONAZZOLI: Abbastanza invisibile e spento. Nella prima frazione l'Empoli gioca meglio e per lui ci sono poche palle. Però l'attaccante ci mette del suo a non farsi vedere.

