Basta una rete di Mazzocchi per decidere la sfida dell'Arechi in favore della Salernitana. La squadra di Gotti disputa un ottimo primo tempo e mette in difficoltà i campani. L’occasione migliore però capita sui piedi di Gyomber che non riesce a girare in rete sugli sviluppi di corner da buona posizione. Al 48' una prodezzia di Mazzocchi cambia l'inerzia della sfida. Lo Spezia cerca la reazione e va vicino al gol con Nzola, ma sono i padroni di casa a recriminare maggiormente. Una traversa di Gyomber, le parate di Dragowski su Daniliuc e gli errori sotto porta di Piatek tengono aperto il match fino al 100', ma la vittoria va ai granata.

Il Tabellino

SALERNITANA-SPEZIA 1-0

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (91'Bronn), Daniliuc, Fazio; Candreva (84'Bohinen), Coulibaly, Radovanovic, Vilhena (65’Bradaric), Mazzocchi; Dia (65’Piatek), Bonazzoli (84'Botheim).

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian (65’Reca), Ampadu (74’Strelec), Kiwior, Nikolaou; Ekdal (74’Maldini), Bourabia; Holm, Agudelo, Gyasi (65’Verde); Nzola.

GOL: 48’ Mazzocchi

AMMONIZIONI: Vilhena, Amian, Kiwior, Daniliuc, Agudelo

ARBITRO: Chiffi

La cronaca in 10 momenti chiave

23’- AGUDELO! Trova spazio in zona centrale e prova il mancino dal limite. SEPE si oppone, poi lo stesso AGUDELO è precipitoso sulla respinta e consegna di fatto palla al portiere.

36’- GYOMBER! Non riesce a girare in rete da due passi! Tutto scatutito da un corner dalla sinistra, non era facile mettere in rete, ma poteva fare meglio.

40’- HOLM! Fucilata dalla lunga distanza! Palla fuori di pochissimo.

48’- MAZZOCCHI! SUPER GOL! Cross dalla destra di CANDREVA respinto da AMPADU, MAZZOCCHI raccoglie fuori dall'area e piazza il pallone sotto all'incrocio con l'interno destro.

59'- NZOLA! Si accentra dalla destra e sfiora il secondo palo con un mancino secco su cui SEPE avrebbe potuto fare poco.

71'- GYOMBER! Conclusione spettacolare del difensore che colpisce la traversa. Non è da escludere una leggera deviazione di PIATEK che stava per impattare il pallone.

88'- NZOLA MANCA IL PARI! Bellissimo lo scambio con STRELEC in area di rigore, NZOLA in corsa non riesce a trovare la precisione e mette sopra alla traversa da distanza ravvicinata.

92'- COSA SBAGLIA PIATEK! Solo davanti a DRAGOWSKI si fa chiudere la conclusione dalla gamba del portiere polacco.

93'- DRAGOWSKI SHOW! Doppio intervento su due colpi di testa di DANILIUC destinati alla rete.

Il Migliore

Flavius DANILIUC: guida la difesa senza mai sbandare, sempre puntuale e preciso in chiusura. Sfiora il gol due volte in 1 minuto nel finale, solo un immenso Dragowski gli dice di no.

Promosso

Pasquale MAZZOCCHI: nel primo tempo la sua prestazione vede diversi errori di misura in fase di cross e non sembra la sua giornata. Pochi minuti dopo l'intervallo si inventa il gol che decide la sfida, una vera perla.

Bocciato

Emmanuel GYASI: partita fumosa, senza spunti di rilievo. Non riesce mai a duettare con Nzola ed è poco concreto in area di rigore.

Il Momento social

