Marco Giampaolo saluta la Sampdoria. L'allenatore è stato esonerato in seguito alla pesante sconfitta contro il Monza, vittorioso al Ferraris con un netto 3-0. Fatale un avvio di campionato disastroso, dove la squadra genovese ha collezionato appena due punti che al momento la collocano all'ultimo posto in solitaria in classifica. Per quanto riguarda il nome del sostituto, si parla di un ritorno di Roberto D'Aversa, già al timone nelle prime ventidue partite della scorsa Serie A e sotto contratto fino al 30 giugno. L'alternativa è Claudio Ranieri. Si tratta del terzo esonero in questo primo scorcio di campionato, dopo quelli di Sinisa Mihajlovic al Bologna e Giovanni Stroppa al Monza. Dopo otto giornate.

Queste le parole di Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport. "La notizia è confermata, abbiamo aspettato un po' perché volevamo parlare con il mister prima di renderlo pubblica. Mi dispiace per lui, so quanta professionalità mette nel suo lavoro. Finire con una prestazione del genere fa male, abbiamo fatto una gara non all'altezza. Non abbiamo nessun alibi, dobbiamo lavorare tutti insieme per uscire da questa situazione. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per capire l'atteggiamento della squadra. La responsabilità è di tutti, ma l'allenatore è quello che paga. D'Aversa è sotto contratto, ma non abbiamo ancora parlato del sostituto. I tifosi sono il vero patrimonio della squadra, dispiace a tutti essere in questa situazione. Siamo tutti professionisti, sappiamo vivere nei momenti di difficoltà. Nello sport non esistono alibi, l'inizio di campionato è stato drammatico. Cessione del club? Finché non ci sono acquirenti dobbiamo andare avanti. I tifosi non meritano tutto questo, dobbiamo invertire la rotta".

