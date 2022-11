Fiorentina sempre più su, Sampdoria sempre più giù. Al Ferraris si confermano le impressioni delle ultime settimane: se la squadra di Italiano sembra aver trovato finalmente stabilità di uomini e risultati, quella di Stankovic proprio non riesce a cambiare marcia. Finisce 0-2, ed è un risultato che rispecchia piuttosto fedelmente ciò che si è visto in campo. I viola trovano immediatamente il vantaggio con una deviazione ravvicinata di Bonaventura e raddoppiano nel secondo tempo con un colpo di testa di Milenkovic. Nel mezzo rischiano pochissimo, se non nulla: un colpo di testa alto da pochi passi di Colley, all'altezza del quarto d'ora, è sostanzialmente l'unico brivido provocato dalla Samp in tutta la partita. Non paga la scelta di Stankovic di affidarsi dal primo minuto al giovanissimo Montevago, all'esordio da titolare in A. Ma in generale il Doria è una squadra spenta e sempre più depressa da una situazione di classifica già complicatissima. Tutto il contrario di una Fiorentina che, tra campionato e Conference League, si porta a casa il quarto successo di fila.

Ad

Tabellino

Serie A Samp-Fiorentina 0-2, pagelle: Doria bocciato in blocco UN' ORA FA

Sampdoria-Fiorentina 0-2 (primo tempo 0-1)

Sampdoria (3-5-2): Audero; Ferrari (66' Vieira), Colley, Amione (37' Murillo); Bereszynski, Leris, Villar (66' Quagliarella), Djuricic, Augello (71' Murru); Montevago (46' Gabbiadini), Caputo. All. Strankovic

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta (46' Igor), Biraghi; Mandragora (84' Barak), Duncan (66' Amrabat); Ikoné, Bonaventura, Kouamé (84' Saponara); Jovic (46' Cabral). All. Italiano

Arbitro: Livio Marinelli

Gol: 4' Bonaventura, 58' Milenkovic

Assist: Dodô (F, 0-1), Mandragora (F, 0-2)

Ammoniti: Leris

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti chiave

4' – GOL DELLA FIORENTINA. Ikoné premia la sovrapposizione in area di Dodô, tocco all'indietro per l'accorrente Bonaventura, che da due passi fulmina Audero.

12' – Ikoné si ritrova solo davanti ad Audero, lo mette a sedere e tocca per Kouamé, che a un metro dalla porta si fa incredibilmente respingere il tiro da Ferrari.

15' – Batti e ribatti nell'area viola sugli sviluppi di un angolo, con colpo di testa finale alto da pochi passi di Colley.

57' – Cross preciso di Mandragora, sul secondo palo spunta ancora Bonaventura, che di testa alza troppo la mira.

58' – GOL DELLA FIORENTINA. Angolo a rientrare di Mandragora, sul primo palo Milenkovic spizza di testa e non dà scampo ad Audero. 0-2.

87' – Bonaventura ha la palla del tris, ma il suo destro ravvicinato da posizione defilata viene respinto con i piedi da Audero.

Il momento social

MVP

Giacomo BONAVENTURA. Galleggia tra centrocampo e trequarti, proponendosi spesso e volentieri come punto di riferimento. Cinico nel portare avanti la Fiorentina dopo pochissimi minuti.

Fantacalcio

PROMOSSO – Nikola MILENKOVIC. Guida la difesa da leader, favorito anche dalla scarsissima pericolosità offensiva della Sampdoria. E quando si porta nell'area avversaria lascia il segno di testa.

BOCCIATO – Gonzalo VILLAR. Troppo impreciso, troppo impacciato in regia. Non chiude su Bonaventura dopo 4 minuti e l'ex milanista non lo perdona, portando in vantaggio la Fiorentina.

Le pagelle

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Sampdoria-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 03/11/2022 ALLE 18:57