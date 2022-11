Sampdoria-Fiorentina, match valido per la tredicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-2 , frutto delle reti di Bonaventura nel primo tempo e di Milenkovic nel secondo. La gara è stata arbitrata da Livio Marinelli di Tivoli. Con questo risultato i viola conquistano la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Conference League, mentre i blucerchiati rimangono ultimi in classifica.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Non ha colpe sui gol di Bonaventura e Milenkovic. Salvato dalla VAR, che gli toglie un rigore. Nel finale evita il tris, sempre di Bonaventura.

Alex FERRARI 5,5 - Miracoloso sul tap-in ravvicinato di Kouamé, assistman per Colley che spreca sotto porta. Poi va in barca assieme al resto della squadra e si fa beffare da Milenkovic (dal 66' Ronaldo VIEIRA 5,5 - Praticamente non si vede)

Omar COLLEY 5 - Se in difesa tutto sommato non ha troppe colpe, almeno dal punto di vista individuale, la macchia è un'altra: il gol che si divora davanti a Terracciano sullo 0-1.

Bruno AMIONE 5,5 - In balia degli eventi contro le avanzate di Ikoné. Esce poco prima dell'intervallo dopo un testa contro testa con Jovic (dal 37' Jeison MURILLO 6 - Se non altro non combina troppi guai)

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 - Tanta corsa, tanta volontà di dare una mano alla squadra, ma anche poca concretezza. Non lascia il segno.

Mehdi LERIS 4,5 - Lo specchio della Sampdoria: opaco, confusionario, senza brio. In una parola: totalmente insufficiente.

Gonzalo VILLAR 4,5 - Troppo impreciso, troppo impacciato in regia. Non chiude su Bonaventura dopo 4 minuti e l'ex milanista non lo perdona, portando in vantaggio la Fiorentina (dal 66' Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Tocca pochissimi palloni, sfavorito da un contesto di depressione pura)

Filip DJURICIC 6 - Uno dei più attivi della Sampdoria. In coppia con Augello tenta se non altro di dare una scossa alla squadra, soprattutto nel primo tempo. E non è poco.

Tommaso AUGELLO 6 - Sulla sinistra sfreccia con discreta continuità verso il fondo. Lodevole, anche se raramente i suoi cross in area trovano un compagno (dal 71' Nicola MURRU s.v.)

Francesco CAPUTO 5 - Qualcuno l'ha visto in campo? Riceve pochi palloni e quei pochi palloni non li trasforma in oro, venendo facilmente contenuto dalla difesa viola.

Daniele MONTEVAGO 5 - Sorprendentemente titolare, combina poco o nulla all'esordio da titolare in Serie A. Non soltanto per colpa sua, va detto (dal 46' Manolo GABBIADINI 5 - Non fa molto più del giovane compagno. La sensazione è che, cambiando gli addendi, il risultato sia sempre e solo quello)

All. Dejan STANKOVIC 5 - Niente da fare: nemmeno con la novità del suo arrivo in panchina la Sampdoria riesce a cambiare marcia. La sensazione è che, di questo passo, salvarla sarà un'impresa per chiunque.

Bonaventura a segno, Sampdoria-Fiorentina Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 - Rischia il mondo nel primo tempo, quando tiene un pallone dentro l'area per miracolo: è l'unica occasione in cui deve mettersi in mostra.

DODÔ 6,5 - Pronti-via e serve a Bonaventura il perfetto pallone che l'ex rossonero trasforma nel gol dello 0-1. Soffre un po' con Augello, ma senza mai crollare.

Nikola MILENKOVIC 7 - Guida la difesa da leader, favorito anche dalla scarsissima pericolosità offensiva della Sampdoria. E quando si porta nell'area avversaria lascia il segno di testa.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6 - Gioca un primo tempo tutto sommato tranquillo e con pochi rischi. Esce tra primo e secondo tempo (dal 46' IGOR 6 - Dormicchia, mai impegnato dagli avanti doriani. Nel finale mura Djuricic, ma un eventuale gol sarebbe stato comunque invalidato)

Cristiano BIRAGHI 6 - Fa il compitino, ma tutto sommato lo fa bene. Sia in fase di copertura che quando si propone nella metà campo avversaria.

Rolando MANDRAGORA 7 - Prezioso nel giro palla e negli inserimenti, educatissimo con quel piede sinistro: Bonaventura spreca un suo cioccolatino, Milenkovic invece no (dall'84' Antonin BARAK s.v.)

Alfred DUNCAN 5,5 - Giochicchia senza mettersi particolarmente in luce. Dei tre centrocampisti viola è il meno brillante (dal 66' Sofyan AMRABAT 6 - Non deve far altro che surfare l'onda favorevole)

Jonathan IKONÉ 7 - Che sia un altro Ikoné rispetto a qualche settimana fa è cosa ormai nota. Inizia lui l'azione del vantaggio, mette Kouamé davanti alla porta, porta vivacità alle azioni d'attacco. Promosso.

Giacomo BONAVENTURA 7 - Galleggia tra centrocampo e trequarti, proponendosi spesso e volentieri come punto di riferimento. Cinico nel portare avanti la Fiorentina dopo pochissimi minuti.

Christian KOUAMÉ 5,5 - Non si nota moltissimo. O meglio: si nota quando calcia da un metro e con la porta semivuota, facendosi respingere il tentativo da Ferrari. Un errore che, per sua fortuna, non pesa (dall'84' Riccardo SAPONARA s.v.)

Luka JOVIC 5 - Si vede quando fa guadagnare alla Fiorentina un rigore, poi tolto da Marinelli. E poi basta. Dura un tempo, poi Italiano lo toglie (dal 46' Arthur CABRAL 6 - A tratti crea scompiglio nell'area di casa, pur senza riuscire mai a calciare in porta)

All. Vincenzo ITALIANO 7 - Sì, la Fiorentina pare finalmente aver trovato stabilità. Il gioco c'è, ora ci sono pure i gol. Ottimi segnali per il prosieguo della stagione.

