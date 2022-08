La Lazio di Maurizio Sarri pareggia 1-1 con la Sampdoria di Marco Giampaolo a Marassi. Match diretto dall'arbitro Aureliano. Decisive le reti di Immobile al 21' del primo tempo ed il pareggio al 91', in pieno recupero, del subentrato Gabbiadini. In virtù di questo risultato la Lazio di Maurizio Sarri sale a quota 8 punti in classifica, agganciando il Milan. Samp che deve invece accontentarsi di due punti in 4 giornate.

Ecco i voti dei protagonisti:

--- Le pagelle della Lazio ---

Ivan PROVEDEL 6,5 - Altra solida prestazione tra i pali. Reattivo su Quagliarella nel primo tempo e Rincon nella ripresa. Promosso.

Manuel LAZZARI 6.5 - Spina nel fianco per la difesa blucerchiata. Si sovrappone in continuazione, creando spesso superiorità sulla fascia destra con la sua rapidità.

PATRIC 6 - Attento, ordinato e preciso. Sta silenziosamente scalando le gerarchie di questa Lazio, guadagnandosi sfida dopo sfida la fiducia di Maurizio Sarri. Peccato per la lieve disattenzione nel finale che gli costa mezzo voto in meno.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Altra buona prestazione dell'ex-Milan, sempre più convincente in questa sua nuova avventura romana. Limita senza patemi Quagliarella. (dall'81' Mario GILA, SV)

Adam MARUSIC 5.5 - Rischia molto nel primo tempo su Quagliarella, con Aureliano che lo grazia. Nel finale, invece, Gabbiadini lo punisce, ponendolo sulla gogna del tifo biancoceleste.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Altro giro, altra magia. La lettura ed il gesto tecnico con cui manda in porta Immobile sono da giocatore di altro livello. Resta inspiegabile il motivo per cui nessuno bussi alla porta di Lotito per questo fenomeno.

Danilo CATALDI 6.5 - Giocatore spesso sottovalutato. Metronomo e geometra delle trame offensive ospiti. Sbaglia poco o nulla in mezzo,garantendo sempre grande equilibrio. (dal 72' Marcos ANTONIO, 6 - Entra nel momento peggiore dei suoi, garantendo un discreto schermo davanti alla difesa).

LUIS ALBERTO 6 - Un paio di sgroppate di qualità. Sbaglia poche scelte, pur non rubando mai l'occhio ai paganti. (dal 72' Toma BASIC, 5.5 - Si divora il gol dello 0-2 nel finale e non chiude al meglio su Rincon nell'azione che porta al gol. Non un grandissimo ingresso in campo.)

Felipe ANDERSON 6.5 - Pronti via e si fa subito male. Fatica a spingere al 100% ma riesce comunque ad impegnare Audero in due occasioni. (dal 43' PEDRO 6 - Meno frizzante rispetto al brasiliano. Tocca pochissimi palloni).

Ciro IMMOBILE 7 - Glaciale, chirurgico, implacabile. Il 17 biancoceleste punisce Audero alla prima occasione disponibile, colpendo uno sfortunato palo da fuori area nel primo tempo.

Mattia ZACCAGNI 6.5 – Sempre pericoloso con la sua rapidità. Non sembra ancora essere al 100% della condizione ma crea comunque numerosi grattacapi a Bereszynski. (dal 72' Matteo CANCELLIERI, 5.5 - Perde numerosi palloni in ripartenza, alimentando la reazione finale della Samp).

All. Maurizio SARRI 6.5 - Altra grande prestazione della sua Lazio. Al secondo anno, iniziano a vedersi in maniera evidente alcuni suoi marchi di fabbrica. Una disattenzione nel finale gli costa due punti, ma quanto intravisto lascia ben sperare.

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6.5 - Prezioso nel primo tempo con i salvataggi su Felipe Anderson e Zaccagni e nel finale col miracolo su Basic. Senza colpe sui gol di Immobile

Bartos BERESZYSNKI 5.5 - Al ritorno da titolare cerca di limitare con intelligenza ed esperienza l'esuberanza di Zaccagni, riuscendoci solo in parte.

Omar COLLEY 5.5 - Con la sua fisicità offre una prestazione migliore di quella di Murillo, pur soffrendo anch'egli sui tagli continui di Immobile.

MURILLO 5 - Decisamente disattento in occasione del gol di Immobile. Va in crisi su ogni lancio lungo degli ospiti. Giornata da dimenticare. (dal 73' Alex FERRARI, 6 - Si mette dietro e non sbaglia nulla. Prezioso.)

Tommaso AUGELLO 5.5 - Chiamato all'ingrato compito di contenere un Felipe Anderson in evidente stato di grazia. Il brasiliano lo scherza in più di un'occasione, superandolo sempre con grande facilità. La situazione migliora con l'ingresso di Pedro.

Ronaldo VIEIRA 5.5 - Chiamato a far da filtro a centrocampo, non riesce a leggere gli inserimenti delle mezzali biancocelesti, lasciando parecchi spazi. (dal 69' Gonzalo VILLAR, 6 - Più preciso ed attento rispetto a Vieira).

Mehdi LERIS 5 - Schierato da ala destra, tocca pochissimi palloni. Errore grave nel primo tempo su una delle migliori occasioni per i padroni di casa. (dal 46' Francesco CAPUTO, 6 - Tocca pochi palloni ma riesce comunque a mettere in difficoltà la retroguardia ospite in un paio di occasioni.)

Tomas RINCON 6.5 - Pressa e corre per quattro in mezzo al campo, trovando anche l'assist per Gabbiadini nel finale.

Abdelhamid SABIRI 5.5 - Fatica da esterno sinistro nel primo tempo. Nella ripresa, da trequartista, cresce in maniera evidente, senza riuscire tuttavia a lasciare il segno.

Valerio VERRE 5.5 - Preferito a Djuricic da Giampaolo, si vede poco in avanti, faticando a trovare la sua collocazione nella metà campo ospite. (dal 61' Filip DJURICIC, 6.5 - Entra col piglio giusto, dribblando e creando sulla trequarti. Manca di incisività negli ultimi 20 metri).

Fabio QUAGLIARELLA 6 - Giornata non facile per lui. Riceve pochissimi palloni ma prova comunque a caricarsi i suoi sulle spalle, impegnando Provedel con le sue proverbiali conclusioni. (dal 72' Manolo GABBIADINI, 7 - Entra e trova un gol fondamentale per questa Sampdoria con una giocata da attaccante di alto livello. Letale.)

All. Marco GIAMPAOLO 6.5 - Continua ad insistere sul 4-5-1 nel primo tempo e viene dominato dalla Lazio. Nella ripresa torna al "suo" 4-3-1-2, rischiando qualcosa, ed il campo lo ripaga. Oggi, nel complesso, è promosso.

