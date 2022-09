Sampdoria-Milan, match valido per la sesta giornata della Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Junior Messias, Filip Djuricic e Olivier Giroud. La gara è stata arbitrata da Michael Fabbri. Con questo risultato i rossoneri salgono al primo posto insieme al Napoli di Spalletti; i blucerchiati invece rimangono terzultimi con 2 punti in 6 partite.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 – Sufficiente nonostante l’errore sul gol di Messias e sul gol annullato a De Ketelaere. Tiene in piedi la baracca con un paio di belle parate

Bartosz BERESZYNSKI 5 – Leao lo fa impazzire per 45 minuti. Sempre in difficoltà e in debito di ossigeno. (Dal 59° GABBIADINI 6.5 – Grande ingresso: cerca il gol almeno tre volte. Splendida intesa con Quagliarella)

Jeison MURILLO 5.5 – Non sempre affidabile. Fortunato sul gol annullato a De Ketelaere: si perde completamente la marcatura.

Alex FERRARI 6 – Anche lui dormiente sul gol del belga, ma nel complesso più concreto di Murillo nelle chiusure. Puntuale nei raddoppi.

Tommaso AUGELLO 6 – Bellissimo l’assist per il gol di Djuricic. Terzino propositivo.

Tomas RINCON 6 – Fa il suo, senza infamia e senza lode.

Gonzalo VILLAR 5.5 – Ordinato e preciso nella distribuzione, nonostante la pressione di Tonali. Macchia la prestazione con il tocco di mano che regala il rigore al Milan (Dall’86° VIEIRA SV)

Filip DJURICIC 6.5 – Due cose fondamentali: la traversa nel primo tempo e il gol ad inizio ripresa. L’unica luce nell’attacco della Samp: giocatore fondamentale (Dal 79° VERRE 6 – Sfiora il pareggio colpendo il palo)

Mehdi LERIS 6 – Un po’ pasticcione, ma estremamente generoso. Meglio quando scala dietro ad aiutare Bereszynski

Abdelhamid SABIRI 5 – Assolutamente invisibile. Non incide mai. Bocciato.

Francesco CAPUTO 5.5 – La classica prestazione negativa da dividere in due: lui è troppo solo, ma su tutti i palloni giocabili viene mangiato da Kjaer. (Dal 79° QUAGLIARELLA 6 – Pochi minuti di grande qualità)

All. Marco GIAMPAOLO 5 – Primo tempo sufficiente; ripresa deludente considerando l’uomo in più. Nel finale sfoga la tensione sull’arbitro e si prende anche l’espulsione. Un consiglio: cambiare ritmo alla svelta. Questa squadra è troppo porosa sui due lati del campo: segna poco e ne prende tanti.



Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6.5 – Salva il risultato per due volte su Gabbiadini, incolpevole sul gol di Djuricic.

Davide CALABRIA 6.5 – Sale di colpi e prende possesso della fascia destra dopo un avvio complicato.

Pierre KALULU 6 – Inizia male, sbagliando qualche palla di troppo e commettendo dei falli banali, poi sale in cattedra e tira dritto fino all’arrivo.

Simon KJAER 6.5 – Toglie Caputo dalla partita. Impeccabile.

Theo HERNANDEZ 6.5 – Giocatore a tutto campo. Lo trovi a sinistra, a destra, in mezzo, in attacco. Le sue letture sono di un livello superiore.

Sandro TONALI 5.5 – La mediana con Pobega non offre tanta qualità, ma dal punto di vista fisico è devastante. Perde Djuricic in occasione del gol blucerchiato.

Tommaso POBEGA 6.5 – Esce forte in pressione, arriva primo sul pallone, gioca con coraggio. Non sarà un titolare, ma tornerà molto comodo a Pioli (Dal 79° VRANCKX SV)

Junior MESSIAS 6.5 – Al posto giusto nel momento giusto in occasione del gol. Prezioso in fase difensiva. (Dal 59° TOMORI 6 – Entra e spazza via tutti i potenziali pericoli)

Charles DE KETELAERE 5.5 – Tecnica e forza fisica sono dalla sua, ma stasera è troppo timido e non fa la differenza. (Dal 71° BENNACER 6 – Ingresso concentrato)

Rafael LEAO 5.5 – Il gol del vantaggio nasce da lui, così come tante altre possibili occasioni, ma l’espulsione è un gesto imprudente che rischia di affossare la squadra

Olivier GIROUD 7 – È l’uomo della provvidenza, è l’MVP del match. Corre, si muove su tutto il fronte offensivo, fa reparto da solo e segna il rigore della quarta vittoria in campionato. Decisivo.

All. Stefano PIOLI 7 – Questi tre punti valgono doppio perché arrivano dopo la Champions League e con un uomo in meno. Il suo Milan è una grande squadra: anche quando viaggia con il limitatore riesce a vincere le partite.

