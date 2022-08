Calcio

Serie A, Sassuolo, Andrea Pinamonti: "All'Inter poche chance. Il Sassuolo è un orgoglio"

SERIE A - Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter passato al Sassuolo in questa finestra di mercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto, si è presentato al suo nuovo club in conferenza stampa. "Sono contento di essere qua, sono stato cercato a lungo dal Sassuolo e mi rende orgoglioso per fare una grande stagione insieme".

00:02:29, un' ora fa