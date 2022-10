Edin Dzeko (gol numero 100 e 101 in Serie A per lui) Una doppietta di(gol numero 100 e 101 in Serie A per lui) decide il match d'apertura della nona giornata . L'Inter torna così a vincere anche in campionato, nonostante un momento di blackout a metà del secondo tempo e tante occasioni sciupate. 3 punti e iniezione di fiducia per la squadra di Simone Inzaghi, che prova a rialzare la china. Ecco cosa ne pensa Simone Inzaghi.

"Abbiamo visto un Inter che ha avuto tantissima voglia di vincere e questo ha superato la stanchezza fisica e mentale". Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn, analizza così il 2-1 dei nerazzurri sul Sassuolo: "La squadra ha avuto una grande voglia di vincere, come martedì. Ora avremo il Barcellona, è un momento delicato e importante, con poche rotazioni soprattutto in attacco e a centrocampo. Dobbiamo recuperare le energie".

Il discorso di Handanovic, capitano dalla panchina

"Assolutamente sì, è un valore aggiunto sia in campo che fuori. Solo così si va avanti, ma non penso solo a Samir: chi è entrato oggi ci ha dato una mano incredibile, sono stati bravissimi perché eravamo stanchi in quel momento. Siamo saliti di tecnica gli ultimi 25 minuti, giocando bene".

Asslani

"Penso abbia fatto benissimo con la Roma. Oggi lo hanno marcato bene e non era semplice giocare. Era anche ammonito e ho preferito toglierlo subito per non bruciarmi uno slot. Non dimentichiamo che è uno del 2002 e sta lavorando benissimo".

Dzeko

"Ha fatto benissimo Edin e anche Lautaro ha fatto bene. Mi dispiace che non abbia ritrovato il gol per merito di Consigli e un po' di sfortuna".

Onana

"Bene, ha giocato come mi aspettavo. Un portiere di qualità molto importante e in due mesi ha dimostrato di potersi giocare il posto con un grande campione come Handanovic".

