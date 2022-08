Sassuolo e Milan (Giovanni Ayroldi di Molfetta. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la diretta scritta ), valido per la 4a giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Molfetta. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso aldi Reggio Emilia.

Minuto 21': RIGORE PER IL SASSUOLO DOPO L'OK DEL VAR - Serpentina di Kyriakopoulos al limite, col giocatore del Sassuolo che entra in area e subisce un doppio contatto: prima Saelemaekers, poi Florenzi toccano gamba destra e sinistra, mandando a terra il numero 77 dei padroni di casa. Per l'arbitro è rigore in diretta e il VAR conferma la decisione dell'arbitro. Mike Maignan però si supera e respinge la conclusione di Domenico Berardi, salvando così il risultato provvisorio.

La squadra arbitrale

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta;

Assistenti: Tolfo e Rocca;

Quarto uomo: Antonio Rapuano;

VAR: Luca Banti;

AVAR: Daniele Bindoni;

