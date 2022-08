Sfida importante quella odierna per i rossoneri, volenterosi di uscire dal match coi neroverdi con il bottino massimo dei punti, per mantenersi in testa all'attuale Serie A.. Per i rossoneri dunque ancora panchina per i neo-acquisti Origi e De Katelaere , con Pobega che fa il suo esordio da titolare con la maglia del Diavolo. Fronte Sassuolo: come annunciato in conferenza Dionisi conferma Pinamonti al centro dell'attacco, a coadiuvarlo nel tridente offensivo vi saranno Berardi e Kyriakopoulos. Dopo tanti mesi di assenza, Simon Kjaer torna nuovamente titolare nell'11 rossonero.