José Mourinho ha perso la testa al termine a cambiare squadra. ha perso la testa al termine della partita tra Sassuolo e Roma . L'1-1, infatti, non ha soddisfatto il tecnico dei giallorossi che voleva ritrovare il sorriso dopo la sconfitta del derby . Ai microfoni dei giornalisti, nel post gara, se l'è presa con tanti giocatori per l'atteggiamento mostrato. Ma con uno in particolare, per non essere stato un vero professionista. Mou non ha voluto fare i nomi, ma ha specificato di aver invitato questo giocatore

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Sassuolo-Roma 1-1, pagelle: digiuno finito per i numeri 9 UN' ORA FA

Si è arrabbiato con un giocatore. Per fatti fuori dal campo?

È dentro al campo. Siamo stati puniti da un atteggiamento non professionale di un nostro calciatore. Non ho parlato così di Ibañez dopo il derby, ma stasera uno dei miei non ha avuto il giusto atteggiamento. Conseguenze? L'ho invitato a cambiare squadra per gennaio. Ci può dire il ruolo? No

A parte questo, è soddisfatto della squadra?

Ho visto tutti i giocatori dare il proprio massimo. Sono soddisfatto, arriviamo davanti alla porta dobbiamo spaccare e fare gol. Non abbiamo i giocatori più creativi. Abbiamo messo sulle spalle la squadra ad un bambino che qualche mese fa giocava su un campo di plastica e in una competizione di un livello bassissimo e con poca qualità, abbiamo fatto il massimo. Non sono mai stato critico con Rui Patricio che l'anno scorso ha sbagliato qui, Ibañez che ha sbagliato qui, Pellegrini che ha sbagliato il rigore con la Juve, non sono mai stato critico con un giocatore, anch'io sbaglio come famiglia, dobbiamo appoggiarci l'un l'altro. L'atteggiamento è qualcosa di diverso, quando sei professionista tu devi rispettare chi tu rappresenti, quelli che lavorano con te. È l'unico motivo per cui sono dispiaciuto perché sento questa sensazione, conosco il processo dietro l'atteggiamento, mi dispiace perché potevano essere tre punti. Non sono 3, è 1, abbiamo un punto in più rispetto a 4 ore fa, andiamo avanti, giochiamo l'ultima domenica e cercheremo di prendere punti per finire

Abraham è un segnale per il Mondiale?

Io ho parlato alla squadra e ho parlato a due giocatori, uno è Abraham e l'altro rimane fra me e loro. A Tammy ho fatto una domanda e di pensare, perché l'atteggiamento di oggi non è stato l'atteggiamento di altre volte, non parlo di efficacia, parlo di atteggiamento. Oggi è stato straordinario, ha preso tutte le palle, quando l'ha persa ha fatto uno sforzo per recuperare la posizione. Ha fatto una prova fantastica, mi deve spiegare perché oggi sì e le altre volte no

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Serie A Torna al gol Abraham, ma la Roma sbatte sul Sassuolo: finisce 1-1 5 ORE FA