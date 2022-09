Sassuolo-Udinese, match valido per la sesta giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-3, frutto delle reti di Frattesi nel primo tempo, a cui hanno risposto la doppietta di Beto e il gol di Samardzic nella ripresa. La gara è stata arbitrata da Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Con questo risultato i friulani festeggiano la quarta vittoria consecutiva, mentre gli Emiliani rimangono a bocca asciutta dopo un'intera frazione in inferiorità numerica.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5,5: poca autorità sulle palle alte, ma tra le fila del Sassuolo c'è chi ha colpe più pesanti.

Jeremy TOLJAN5: argina bene la minaccia Udogie, ma non fa altrettanto al momento degli ingressi di Beto e Samardzic. Battuto in occasione dell'1-1 e del 2-1.

Ruan TRESSOLDI 5: da dimenticare il suo esordio da titolare. Si fa bruciare da Success in ripartenza, lo stende e rimedia un rosso diretto.

Gian Marco FERRARI 6: disputa una gara attenta e priva di sbavature.

ROGERIO 6: regge il gioco fisico di Success, pazienta sulle fiammate di Deulofeu.

Davide FRATTESI 7: nei tre di centrocampo fa reparto da solo. Cerca di far collassare le linee friulane appena può e si fa trovare pronto al primo errore della retroguardia avversaria. (dal 68' HARROUI 5: si fa schiacciare assieme al resto della squadra).

Maxime LOPEZ 5: gioca con sufficienza, poche idee e confuse.

Matheus HENRIQUE5: poco coinvolto, si ritaglia pochi spazi e finisce per adeguarsi all'ombra del più pimpante Frattesi. Dal suo errore in fase di costruzione nasce l'espulsione del compagno Ruan.

Armand LAURIENTE' 7,5: si mette a disposizione della squadra, ronza lungo tutta la catena di centrocampo e alla fine trova la crepa. Assist di finezza per il taglio letale di Frattesi. (dal 68' THORSTVEDT 5,5: prova a inventare qualcosa in ripartenza, ma in maniera confusionaria).

Andrea PINAMONTI 5: trova pochi appigli tra le maglie friulane. Becao e compagni gli mettono il guinzaglio dal 1'. (Dall'82' MARCHIZZA sv)

Georgios KYRIAKOPOULOS 5: inesistnete nei primi 45'. Dionisi lo sacrifica subito dopo il verdetto dell'inferiorità numerica. (dal 45' AYHAN 5,5: collassa sul più bello assieme alla retroguardia neroverde).

All. DIONISI 5: l'infermeria è piena, il suo Sassuolo non sa più cosa inventarsi per fare gol. Gara sbloccata da un episodio quasi casuale, l'Udinese è sempre parso più lucido e propositivo.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6: chiamato poco in causa, si fa trovare pronto quando serve.

Rodrigo BECAO 6: prestazione condizionata da un giallo ingenuo rimeidato dopo meno di 10'. Riesce a limitare i danni.

Enzo EBOSSE 5: troppe sbavature in marcatura su Laurienté. Alla mezz'ora, una sua titubanza si rivela letale: passaggio in avanti sbagliato, il Sassuolo recupera e insacca. (Dal 45' EHIZIBUE 5,5: abbocca agli escamotage neorverdi per perdere tempo. Non facilita di certo la rimonta friulana).

Nehuen PEREZ6: mai fuori posto, ci mette attenzione e viene premiato dalla poca craeatività dei neroverdi in quella zona di campo.

Roberto PEREYRA 7: qualche fiammata sulla fascia la regala. Solità qualità sopraffina di piedi e polmoni, gratificati dall'assist decisivo per Beto.

Tolgay ARSLAN6: puntuale tappabuchi in mediana. Il suo equilibrio consente ai compagni di prolungare la propria offensiva. (Dal 45' SAMARDZIC 7,5: preme come un forsennato al suo ingresso in campo e rinfoltisce l'assalto friulano nella ripresa. Un gol e tante pennellate creative, determinante).

WALACE 5,5: conquista e pulisce pochi palloni. Gara sottotono. (dal 68' NESTOROVSKI 5,5: si ritaglia una sola chance dal suo ingresso. Troppo poco).

Sandi LOVRIC 6,5: importante contributo tra le linee, dopo la super prestazione contro la Roma. Sta diventando una certezza.

Destiny UDOGIE 5: parte col piglio giusto, proponendosi sulla fascia con rapidità. Poi si stempera col passare di minuti. L'Udinese arranca e lui fa mancare il suo apporto.

Isaac SUCCESS 6,5: si incolla ai difensori neroverdi, gioca di fisico e d'esperienza. La squadra avanza grazie al suo peso specifico. (dal 68' BETO 8,5: Entra e ribalta una partita che sembrava anestetizzata dalla strategia avversaria. Una doppietta che fa sognare gli uomini di Sottil).

Gerard DEULOFEU 6,5: da rivedere l'esecuzione dei calci piazzati. Di occasioni ne ha avute, ma ne ha sfruttate poche. Tuttavia, è sempre lui a suonare la carica dell'Udinese. (Dall'82' MAKENGO sv).

All. SOTTIL 7,5: Udinese caparbia, tenace e ispirata all'attacco. Quattro vittorie consecutive non sono solo un colpo di fortuna, ma il frutto di una visione di calcio precisa e corale. Vince questa partita grazie ai cambi, innescati al momento giusto.

