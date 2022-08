La Roma non si aggiudica lo scudetto dal 2001. Il Napoli, addirittura dal 1990: agli sgoccioli dell’era Maradona. Riusciranno a spezzare la dittatura «nordista», di Juventus e Milano, in vigore dal 2002? Ne hanno facoltà, e anche le risorse tecniche. E’ il quadro che emerge dal mercato, la cui chiusura, prevista per il 1° settembre, non esclude (ancora) sorprese.

Luciano Spalletti e José Mourinho sono al secondo «giro». La scorsa stagione, l’uomo di Certaldo portò il Napoli al terzo posto. Il vate di Setubal, la Roma al sesto, con la Conference League a cancellare i veleni (arbitrali) delle coda. Distacchi dalla vetta: rispettivamente, 7 e 23 punti. Vale la pena di ribadire che, al netto dei meriti altrui e degli episodi, il Napoli si suicidò, letteralmente, fra Spezia e Empoli in casa, ed Empoli in trasferta (da 2-0 a 2-3 dall’80’): zero su nove.

Ad

Come cambia il Napoli con Raspadori

Serie A Mourinho: "Wijnaldum? Chi se la prende con Felix è vera feccia" 5 ORE FA

piazze: molto esigenti, troppo emotive. Inclini, spesso, alla cultura dell’alibi. Diverse, se non opposte, le filosofie operative. Aurelio De Laurentiis , la famiglia Friedkin ha solo aggiunto. Nel Napoli, via una squadra - Kalidou Koulibaly, il comandante, Faouzi Ghoulam, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Andrea Petagna - e dentro un’altra: da Kim a Mathias Olivera, da Tanguy Ndombele a Khvicha Kvaratskhelia, da Giacomo Raspadori al Cholito Simeone. Il problema «istituzionale», che coinvolge entrambi, riguarda le: molto esigenti, troppo emotive. Inclini, spesso, alla cultura dell’alibi. Diverse, se non opposte, le filosofie operative. ha smontato e rimontato la rosa , la famigliaha solo aggiunto. Nel Napoli, via una squadra - Kalidou Koulibaly, il comandante, Faouzi Ghoulam, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Andrea Petagna - e dentro un’altra: da Kim a Mathias Olivera, da Tanguy Ndombele a Khvicha Kvaratskhelia, da Giacomo Raspadori alSimeone. Una sforbiciata all’esperienza, un pieno di entusiasmo . Fermo restando il tasto del portiere (Salvatore Sirigu a parte).

Mou, in compenso, si è orientato su Nemanja Matic, Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. all’Olimpico finì 0-0 e al Maradona 1-1, non senza sbuffi polemici (indovinate di chi). Il Napoli farà la Champions; la Roma, l’Europa League, certame non altrettanto nobile e, dunque, detraibile dalle «tasse». , in compenso, si è orientato su Nemanja Matic, Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Ha bloccato Nicolò Zaniolo, aspetta Andrea Belotti . E, alle voce cessioni, nessun califfo. Nell’ultimo rodeo,, non senza sbuffi polemici (indovinate di chi). Ilfarà la; la, l’, certame non altrettanto nobile e, dunque, detraibile dalle «tasse».

Come cambia la Roma con l'arrivo di Dybala

Mou se li mangia tutti. Spalletti, invece, tende a rincorrere ombre sulle quali costruire castelli di rabbia (e di sabbia, alla lunga). Nella mia griglia, aggiornata di continuo Inter e Milan tirano il gruppo. Poi Roma e, sulla stessa linea, Napoli, Juventus, già ostaggio del menisco di Paul Pogba e dell’adduttore di Angel Di Maria, e Lazio, sempre parcheggiata in periferia, boh. La logica dei valori e il tappo del Mondiale suggeriscono che sarà un campionato strano, aperto e «largo». A maggio, tra Napoli e Roma ci furono 16 punti di differenza, 79 a 63. La suggestione dei «fab four» (Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham più Zaniolo e Dybala, il cui confine rimane la fragilità muscolare) è un’arma che i cinque cambi potranno di volta in volta rassodare o dosare. A livello di pubbliche relazioni,se li mangia tutti., invece, tende a rincorrere ombre sulle quali costruire castelli di rabbia (e di sabbia, alla lunga). Nella mia griglia, aggiornata di continuo in base al mercato (mica fesso...),tirano il gruppo. Poie, sulla stessa linea,, già ostaggio del menisco die dell’adduttore di, e, sempre parcheggiata in periferia, boh. La logica dei valori e il tappo del Mondiale suggeriscono che sarà un campionato strano, aperto e «largo». A maggio, traci furono 16 punti di differenza, 79 a 63. La suggestione dei «fab four» (Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham più Zaniolo e Dybala, il cui confine rimane la fragilità muscolare) è un’arma che i cinque cambi potranno di volta in volta rassodare o dosare. Brutta tegola, la tibia fratturata di Wijnaldum : spegne una candela preziosa. Auguri, di cuore.

Mourinho spinge per Belotti: "Mi piace, ha voglia di venire alla Roma"

Napoli ha banchettato a Verona (5-2) Stanislav Lobotka, evviva Kvara (3 gol in due partite, olé) ed evviva Kim (pure lui a segno, di capoccia), ma piano con le tarantelle: nel 2021, non ne bastarono otto, di successi iniziali. La Roma ha vinto a Salerno al di là del taccagno 1-0 di Bryan Cristante e lunedì ospita la Cremonese. In attesa della Juventus, sabato allo Stadium, e di Fiorentina-Napoli, domenica. Ilha banchettato a(5-2) e con il Monza (4-0) . Senza trascurare l’eretismo podistico di, evviva(3 gol in due partite, olé) ed evviva(pure lui a segno, di capoccia), ma piano con le tarantelle: nel 2021, non ne bastarono otto, di successi iniziali. Laha vinto aal di là del taccagnodie lunedì ospita la. In attesa della, sabato allo Stadium, e di, domenica.

Morale: tanto Spalletti quanto Mourinho dovranno trovare equilibri «nuovi». Il Napoli, affidando gli schemi, già oliati, a interpreti freschi d’ingaggio. La Roma, accettando sfide inedite sia nella sceneggiatura sia negli attori.

===

Per commentare o fare domande potete inviare una e-mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il suo blog

===

Spalletti: "Mercato Napoli ottimo, ma siamo meno esperti"

Serie A Talento, esultanze, gol: Kvaratskhelia si è già preso il Napoli 6 ORE FA