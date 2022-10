E’ un gol di Arthur Cabral a regalare 3 punti d’oro alla Fiorentina. Sul campo dello Spezia va in scena una partita intensa nella prima frazione e confusa nella seconda, decisa solo al 90° da un sigillo dell’attaccante brasiliano. La Viola aveva aperto le marcature nel primo tempo con un colpo di testa di Milenkovic ma, dopo il palo di Jovic, era stata ripresa da uno Spezia bravo a trovare la reazione con Nzola e a legittimare il pareggio in più di un’occasione. Anzi, Terracciano, portiere della Fiorentina, esce dal match con uno dei ‘bollini’ di migliore in campo. Nel finale però, dopo il rosso a Nikolaou, i liguri di fanno sorprendere su una semi-ripartenza e Cabral regala appunto i 3 punti. Per la Fiorentina arriva così quella che è soltanto la terza vittoria in questo campionato; con la squadra di Italiano che non trovava i 3 punti da metà settembre; di contro lo Spezia resta a fermo a 9, con il team di Gotti che fin qui ha vinto solo una delle 12 partite giocate: il derby ligure con la Sampdoria. Dopo i complimenti l’ex tecnico dell’Udinese, a breve, dovrà iniziare a fare anche punti. Dietro la situazione infatti inizia a farsi più tesa.

Il tabellino

Ad

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm (67’ Strelec), Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca (61’ Amian); Gyasi (83’ Hristov), Nzola.

Serie A Spezia-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 28/10/2022 ALLE 07:12

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò (77’ Trezic), Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura (63’ Saponara), Amrabat (46’ Duncan), Mandragora; Ikone, Jovic (77’ Cabral), Kouame.

Gol: 14’ Milenkovic, 90' Cabral; 35’ Nzola.

Assist: Biraghi.

Note – Ammoniti: Nikolaou, Gyasi, Ekdal; Ikone, Amrabat. Espulso: Nikolau per rosso diretto.

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

2’ SUBITO SPEZIA! OCCASIONISSIMA GYASI! Milenkovic dorme e si fa fregare di testa di Aguelo, assist per Gyasi che però sotto porta spara su Terracciano. Ha iniziato molto distratta la Viola, che rischio.

6’ GYASI! L'attaccante riceve palla in area, si gira e calcia ma Terracciano risponde ancora presente. Gyasi prova anche il tapin, ma Biraghi riesce a spazzare via. Avvio shock della Viola che non è sotto per miracolo, 3 occasioni Spezia in 6 minuti.

14’ GOL! MILENKOVIC! FIORENTINA AVANTI. Corner di Biraghi, sul primo palo sbuca Milenkovic che brucia Holm e mette dentro alla prima occasione buona. Il calcio è così: una chance e la Viola punisce col giocatore che fin lì aveva fatto un mezzo disastro.

18’ PALO DI JOVIC! VIOLA VICINO AL SECONDO GOL! Bel lavoro di Ikone, che si gira in area e offre un ottimo pallone a Jovic: all'altezza del dischetto però il serbo angola troppo e centra il palo.

35’ GOL! IL PAREGGIO DELLO SPEZIA! NZOLA! Era nell'aria: grande palla dentro di Reca, un po' in confusione in area, Nzola è lì e mette dentro di piatto. Questa volta Terracciano non può nulla.

72’ JOVIC! OCCASIONE! Si brucia Kiwior prima col movimento poi con il dribbling: tiro fuori di pochissimo, Fiorentina vicina al vantaggio.

81’ ESPLUSO NIKOLAOU! Dopo controllo al VAR, il tackle a gamba alta sulla tibia di Cabral è punito col rosso. Spezia in 10 per questo finale.

90' GOOL! CABRAL! FIORENTINA AVANTI! All'ultimo minuto, Cabral sfrutta il gran lavoro di Kouame e Ikone: Saponara aveva calciato addosso facendo l'ennesima cosa brutta della sua partita, ma sulla respinta Cabral è il più lesto e buca Kiwior che se la fa anche passare sotto le gambe sulla linea di porta! Viola avanti.

Le pagelle

A seguire nel corso del pomeriggio

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

UEFA Europa Conference League La Fiorentina si qualifica, Basaksehir ribaltato da Jovic 27/10/2022 ALLE 16:31