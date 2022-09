Lo Spezia trionfa nel derby ligure 2-1 contro la Sampdoria , conquistando i tre punti in rimonta grazie all'autogol di Murillo nel primo tempo e il gol nel finale di Nzola. Inutile la magia dai trenta metri di Sabiri. Gli uomini di Gotti salgono a quota 8 punti, i blucerchiati, in crisi nera, rimangono penultimi a 2.

--- Le pagelle dello Spezia ---

DRAGOWSKI 7 - Attento su interventi di routine, miracolo nel finale su Quagliarella

AMPADU 6,5 - Annulla Djuricic, basta e avanza (dall' 88' CALDARA S.V.)

KIWIOR 6,5 - Non concede spazi a Caputo

NIKOLAOU 6 - Concentrato e sempre in anticipo, dalla sua parte non si passa

HOLM 7 - In costante proiezione offensiva: favorisce l'autorete di Murillo, serve l'assist vincente per Nzola

KOVALENKO 5,5 - Impreciso in più di un'occasione, da lui ci si aspetta di più (dal 71' EKDAL 6 - Mette la palla in cassaforte negli ultimi, concitati, minuti)

BOURABIA 5,5 - Va a strappi, in generale prova non convincente

BASTONI 6 - Si prende un giallo e rischia addirittura il rosso. Gotti lo richiama in panchina prima di ulteriori danni (dal 60' AGUDELO 6 - Entra bene in partita, qualche giocata interessante)

RECA 6 - Precisione e corsa al servizio della squadra (dal 71' HRISTOV 6 - Si dedica a compiti difensivi nel finale)

GYASI 6,5 - La coppia con Nzola funziona (dal 88' ELLERTSON S.V.)

NZOLA 7 - Terzo gol in questo campionato per lui che aveva lasciato il segno contro l'Empoli e il Sassuolo

All. GOTTI 6,5 - Prestazione e risultato da incorniciare del suo Spezia che si conferma squadra ostica in casa.

--- Le pagelle della Sampdoria ---

AUDERO 6 - Incolpevole sui due gol subiti

BERESZYNSKI 5,5 - Troppe scelte sbagliate in copertura su Reca

FERRARI 5 - Calcia addosso a Murillo in occasione dell'autogol (dal 46' COLLEY 5 - Disastroso nel 2-1 dello Spezia)

MURILLO 4,5 - Oltre all'autogol, in enorme difficoltà contro il tandem spezzino

AUGELLO 6 - Ispira la magia di Sabiri e lotta a centrocampo

LERIS 5 - Non riesce ad arginare le scorribande per vie centrali della squadra di Gotti (dal 72' GABBIADINI 5,5 - Tocca pochissimi palloni)

RINCON 5,5 - Non è la sua posizione e si vede. Vaga per il campo in cerca di punti di riferimento

VILLAR 5,5 - Prova a fare la differenza con la qualità palla al piede, ma ci riesce poco (dal 61' VIEIRA 5 - Non fa nulla per fermare Nzola sul 2-1)

SABIRI 7 - Gol da cineteca, da trenta metri, praticamente da fermo. Va vicino più volte al raddoppio. Predica nel deserto

DJURICIC 5 - Chi l'ha visto? Ampadu lo annulla (dall'81' VERRE S.V.)

CAPUTO 5,5 - Sbaglia un gol facile tutto solo davanti a Dragowski. Non da lui. (dall'81' QUAGLIARELLA S.V.)

All. GIAMPAOLO (sostituito da Conti) 4,5 - Terzo k.o. di fila, quinto stagionale e solo due punti in classifica. Adesso la panchina scricchiola davvero.

