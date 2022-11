Spezia-Udinese, match valido per la 14a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Reca e Lovric. La gara è stata arbitrata da Piccinini.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

Jeroen ZOET 6: il ko di Dragowski nel riscaldamento lo chiama in causa a sorpresa. Non viene mai sollecitato dagli avanti dell'Udinese.

Jakub KIWIOR 6: ferma senza particolari problemi le avanzate di Success e Deulfoeu, il giallo non lo penalizza. (dal 57’ CALDARA: entra nel momento dell'ingresso di Beto e a prevalere nel confronto è il difensore.)

Ethan AMPADU 7: prestazione a tutto campo. Preciso in difesa, delizioso in veste di ispiratore in occasione del gol di Reca. Nel secondo tempo si piazza in mediana e continua a dimostrare le sue qualità.

Dimitris NIKOLAOU 6: fortunato in occasione del gol annullato a Success, per il resto serra bene la retroguardia insieme ai compagni di reparto.

Arakadiusz RECA 7: parte in controllo su Pereyra, poi prende campo e sovrasta l'avversario. Splendido il gol illuminato da un lancio di Ampadu. (dal 75’ ELLERTSSON s.v.)

Emil HOLM 7: un treno sulla corsia di destra, impressionante la sua capacità di corsa per tutti i 90 minuti. Si dimostra tra i migliori giocatori a disposizione di Gotti anche tecnicamente.

Kevin AGUDELO 6,5: ricopre alla perfezione il ruolo di trequartista. Le sue verticalizzazioni creano spesso delle palle gol importanti, al sfruttate dai compagni.

Mehdi BOURABIA 5: perde il pallone in occasione del contropiede che porta al pareggio dell'Udinese. Il meno brillante dello Spezia. (dal 46’ AMIAN 6: nel secondo tempo lo Spezia lascia maggiormente il possesso all'Udinese, lui si occupa di schermare la difesa senza lasciare spazi.)

Albin EKDAL 6: il suo agonismo carica i suoi e fa crescere il centrocampo nella seconda parte di primo tempo. (dal 57’ BASTONI 6: mezz'ora in campo di puro sacrificio)

Daniele VERDE 6: ancora non al meglio della condizione, gioca un buon primo tempo sfiornado anche il gol. (dal 69’MALDINI 6: si vede poco in un finale di gara più chiuso rispetto ai restanti minuti di gara)

Mbala NZOLA 6,5: svaria su tutto il fronte d'attacco. Tiene in scacco la difesa dell'Udinese con la sua posizione, ha il demerito di fallire la facile occasione del vantaggio capitata in avvio di gara.

Mister Luca GOTTI 6: imposta la partita attendendo l'Udinese per poi ripartire in velocità. Con il passare dei minuto lo Spezia prende campo e domina sulle fasce. Per le occasioni create meritava il doppio vantaggio all'intervallo e invece i suoi vengono raggiunti dal gol di Lovric. Prestazione promettente.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6,5: parata di piazzamento su Nzola nei primi minuti che vale un gol. Tiene a galla i suoi dopo lo svantaggio respingendo il bombardamento ligure.

Bram NUYTINCK 6,5: il più attivo dei difensori bianconeri, provvidenziali alcuni chiusure in area di rigore. (dal 79’ SAMARDZIC s.v.)

Nehuen PÉREZ 5,5: non riesce a chiudere su Reca, autore del vantaggio, in sofferenza come tutta la retroguardia friulana.

Jaka BIJOL 6: cerca di contrastare un vivace Nzola, duello di grande fisicità. Meno pulito del solito.

WALACE 6: porta compattezza al centrocampo anche se manca nell'impostazione. Splendida la bordata che si stampa sulla traversa in pieno recupero.

Enzo EBOSSE 5: schierato esterno, non riesce a proporsi in fase offensiva. Costante difficoltà nel confronto con Holm.

Roberto PEREYRA 5: primo tempo da incubo, sovrastato da Reca. Nella ripresa viene spostato a centrocampo dove non porta qualità anche perchè in debito di ossigeno.

Sandi LOVRIC 6,5: rientra dall'infortunio e offre una buona prova. Bravo ad accompagnare la ripartenza che lo vede andare in gol su assist di Success. (dal 60’ JAJALO 6: ordinato in un finale di gara non complicato.)

Tolgay ARSLAN 5: prestazione evanescente e ricca di nervosismo. Viene subito ammonito, rischia il secondo cartellino più volte e viene giustamente sostituito da Sottil all'intervallo. (dal 46’ EHIZIBUE 6: niente di particolare, ma copre la fascia concedendo poco a Reca)

Gerard DEULOFEU 5: sottotono. Prova a ispirare il gioco offensivo, ma con tante imprecisioni. Anche lui in netto calo fisico. (dal 60’ BETO 5: un'ombra in campo)

Isaac SUCCESS 6,5: solita partita di combattimento con i difensori avversari. Segna uno splendido gol nel primo tempo, annullato per fuorigioco. Suo l'assist per il gol di Lovric. (dal 85’ NESTOROVSKI s.v.)

Mister Andrea SOTTIL 6: l'Udinese non riesce più a vincere. Il calo fisico è evidente in molti giocatori, positivo essere riusciti a non perdere contro un discreto Spezia. La sosta arriva al momento giusto per ricaricare le pile.

