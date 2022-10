Lautaro Martinez e Terracciano e invece nel corso di Rui Patricio e Ndombele? I due rigori, a prima vista, sono molto simili, anzi quasi identici: in entrambi i casi, infatti, l'attaccante sposta la palla appena prima del contatto - inevitabile - con il portiere avversario. Non solo: in entrambi gli episodi i due estremi difensori, prima di toccare l'avversario, riescono a deviare il pallone. Quindi, cosa cambia? Perché nel primo caso è rigore e nel secondo no? Questione di dettagli, anzi di un solo piccolo dettaglio. Facciamo ordine. L'11a giornata di campionato , che si concluderà oggi con i due posticipi, ci ha lasciato un grande dubbio: perché durante Fiorentina-Inter 3-4 è stato assegnato il calcio di rigore per il contatto trae invece nel corso di Roma-Napoli 0-1 il VAR è intervenuto ad annullare l'assegnazione del calcio di rigore dopo il contatto tra? I due rigori, a prima vista, sono molto simili, anzi quasi identici: in entrambi i casi, infatti, l'attaccante sposta la palla appena prima del contatto - inevitabile - con il portiere avversario. Non solo: in entrambi gli episodi i due estremi difensori, prima di toccare l'avversario, riescono a deviare il pallone.Perché nel primo caso è rigore e nel secondo no? Questione di dettagli, anzi di un solo piccolo dettaglio.

Che differenza c'è?

La spiegazione, come spesso succede, arriva dall'esperto. Così ha risposto l’ex arbitro Luca Marelli su DAZN: "C’è una differenza evidente, che la deviazione del pallone è stata decisamente netta. Ieri il pallone ha proseguito sulla medesima direzione, stavolta no".

In effetti, se andiamo a rivisitare con maggiore attenzione l'episodio del rigore prima assegnato e poi tolto - quello di Roma-Napoli per intenderci - ci accorgiamo che Rui Patricio tocca il pallone in maniera evidente: la palla infatti si allontana molto dall'azione, rendendo di fatto impossibile a Ndombele di poterla di nuovo sfruttare.

Al contrario, nel caso di Fiorentina-Inter, Terracciano sfiora soltanto il pallone: o meglio, lo tocca chiaramente ma la palla non cambia direzione in maniera evidente, rimanendo di fatto a disposizione. Per intenderci: se Lautaro non fosse capitombolato a terra dopo il contatto con il portiere viola, avrebbe potuto tornare sulla sfera.

Due episodi molto simili, ma diversi per un particolare: ormai lo sappiamo, i particolari sono importanti, soprattutto nel calcio di oggi.

