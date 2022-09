Torino-Sassuolo, match della 7a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino , match della 7a giornata dellaandato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 0-1 , con rete di Alvarez nei minuti di recupero del secondo tempo. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le valutazioni a caldo di Ivan Juric, allenatore granata.

“Oggi è stata una brutta partita, c’erano tutti i presupposti per fare bene tatticamente. Abbiamo giocato sotto ritmo, male, mi è piaciuto poco anche se alla fine potevamo vincere. Non bene, assolutamente. Abbiamo sbagliato una qualità di passaggi allucinanti, tatticamente stasera molto male. Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo giocato con un ritmo basso una partita che sarebbe stata facile giocando nel modo giusto. C’erano gli spazi ma non li abbiamo sfruttati. Quello che mi preoccupa è questa sensazione di una partita senza grandi difficoltà, scritta tatticamente, dove non siamo riusciti a esprimerci. Quando capitano questo tipo di partite, come contro il Lecce, la domini e devi solo controllarla e accelerare”.

