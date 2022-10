Torino-Juventus, match valido per la decima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1, frutto della rete di Dusan Vlahovic al 74'. La gara è stata arbitrata da Mariani. Con questo risultato la formazione di Massimiliano Allegri torna alla vittoria e si porta a quota 16 punti, mentre i granata restano fermi a 11. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle del Torino

Serie A Vlahovic rilancia la Juve! Il derby è bianconero, 1-0 al Torino 4 ORE FA

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 7 – Tiene in piedi il Torino con un paio di super interventi su Vlahovic e altre parate non scontate. Non può nulla in occasione del gol.

Koffi DJIDJI 6 – Duella con Kean e spesso ha la meglio. Sempre puntuale negli anticipi. (Dal 79' David ZIMA S.V.)

Perr SCHUURS 6 – Si occupa di Vlahovic, lo segue a uomo fin dai primi secondi di partita. Nel primo tempo regge benissimo, appena concede qualche centimetro viene punito. Ma fa il massimo.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 – Prezioso come sempre dietro, ma quando ha il pallone spesso sbaglia scelta.

Ola AINA 5,5 – Problemi nelle giocate in avvio di partita, con diversi controlli banali sbagliati. Tiene bene su Kostic nel primo tempo, nella ripresa soffre. (Dal 78' Wilfried SINGO S.V.)

Sasa LUKIC 5,5 – Tra i meno brillanti nel Torino. Si vede poco e cerca qualche conclusione da fuori affrettata, senza avvicinarsi alla porta.

Karol LINETTY 6 – Sacrificio e tanta volontà: entra nelle pieghe della partita, è preziosissimo. (Dal 78' Yann KARAMOH 6 - Ci prova in tutti i modi, buon impatto).

Valentino LAZARO 6,5 – Il migliore del Torino nonostante un primo tempo altalenante. Nella ripresa si scatena, è imprendibile: da lui nascono i principali pericoli per la Juve.

Nikola VLASIC 5,5 – Non riesce a incidere, nel secondo tempo ha una buona palla sul sinistro ma calcia debolmente verso Sczcesny.

Nemanja RADONJIC 6 – Procede a strappi, i suoi break mettono qualche pensiero alla Juve. (Dal 70' Pietro PELLEGRI 5,5 - Non riesce a dare peso all'attacco granata).

Aleksej MIRANCHUK 6 – Una buona prova di gestione e sacrificio, con qualche tentativo soprattutto da fuori. Con la palla tra i piedi è sempre un fattore.

All. Ivan JURIC 5,5 - Il Torino sta in campo bene ed è in partita fino all'ultimo, ma manca sempre qualcosa davanti. E dietro, con l'andare avanti dei minuti, il livello di attenzione cala.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Intervento non scontato nel secondo tempo sul cross di Lazaro deviato da Danilo.

Juan CUADRADO 6 - Prova divisiva. Perché Cuadrado fa e disfa, alterna giocate preziose a grandi dormite. Nel primo tempo è attento dietro e distratto con il pallone, nella ripresa fa vedere amnesie difensive ma crea pericoli. Dal suo angolo nasce il gol. Il solito Cuadrado, verrebbe da dire.

DANILO 6,5 - Scelte di tempo precise in difesa, partita con pochissime sbavature. E c'è pure l'assist per il gol di Vlahovic.

BREMER 6 - Respinge diversi palloni provenienti dalle fasce, preciso. Esce per un problemino, fischi per lui. (Dal 52' Leonardo BONUCCI 6 - Entra bene, con autorevolezza).

Bremer infortunato esce dal campo in Torino-Juventus, Serie A 2022/23 Credit Foto Getty Images

Alex SANDRO 6,5 - Nelle fasi calde di partita, nel finale, è un fattore dietro. E in generale con i suoi strappi crea spesso superiorità.

Weston MCKENNIE 5,5 - Di fatto, non si vede. Vaga per il campo alla ricerca della posizione, con il pallone si limita alla giocata semplice. Poca roba.

Manuel LOCATELLI 6 - Si occupa della regia e talvolta è importante in fase di schermo. Ma potrebbe fare di più.

Adrien RABIOT 6 - Anche il francese, come Cuadrado, è un mistero. Da dormite colossali a giocate preziose, seppur non appariscenti.

Filip KOSTIC 6 - Primo tempo da 5/5.5, ripresa da 6,5/7. La media è presto fatta. Prima dell'intervallo viene coinvolto spesso ma non ne azzecca una, nel secondo tempo dalla sua parte la Juve si rende spesso pericolosa.

Dusan VLAHOVIC 7 - Un gol pesantissimo. Crea due occasioni, viene chiuso da Milinkovic-Savic e poi si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Prende per mano la Juve. (Dal 90' Leandro PAREDES S.V.)

Moise KEAN 5 - Sbaglia tutto. Davanti alla porta fallisce il gol del vantaggio sullo 0-0, ha problemi nel controllare palloni facili. (Dal 73' Arkadiusz MILIK S.V.)

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - In questi casi, si prende e si porta a casa. Tre punti pesantissimi. Sul piano del gioco si può fare molto, molto di più. Ma viste le premesse, la Juve non può che essere soddisfatta.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Torino-Juventus, le ufficiali: c'è Kean in attacco con Vlahovic 4 ORE FA