Il Torino ritrova i tre punti, raggiunge Udinese e Roma a quota 10 e supera la Juventus, ferma a 9. I granata, con Ivan Juric assente a causa di una polmonite, battono di misura il Lecce e tornano al successo dopo la sconfitta contro l'Atalanta: 1-0 grazie al gol di Vlasic, il terzo consecutivo, su bellissimo assist di Vojvoda. La nuova qualità del Torino decide una partita equilibrata, soprattutto nel primo tempo: il Lecce si affida a un ispirato Banda sulla sinistra. Nella ripresa i padroni di casa controllano, Pellegri segna ma è in fuorigioco e Falcone compie un grande intervento su Vojvoda. Tre punti importanti per i granata, che sabato alle 18 faranno visita all'Inter con un punto in più rispetto ai nerazzurri.

Il tabellino

TORINO-LECCE 1-0 (primo tempo 1-0)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs (64' Buongiorno), Djidji, Rodriguez; Lazaro (81' Aina), Lukic, Ilkhan (64' Linetty), Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri (81' Sanabria). All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (74' Rodriguez), Hjulmand, Gonzalez (84' Askildsen); Di Francesco (46' Oudin), Ceesay (65' Colombo), Banda (65' Listkowski). All. Baroni

Gol: Vlasic (T)

Assist: Vojvoda (T)

Ammoniti: Ilkhan (T), Hjulmand (L), Schuurs (T)

La cronaca in 5 momenti chiave

9' PELLEGRI VICINO AL VANTAGGIO - Conclusione da posizione ravvicinata ma defilata dopo aver protetto palla: bravissimo Falcone a coprire il palo.

39' OCCASIONE PER RADONJIC - Azione personale dalla sinistra, rientra sul destro e calcia a giro sul secondo palo: alto di poco.

40' GOL DI VLASIC - Terzo gol consecutivo per lui! Grande movimento senza palla, Vojvoda lo pesca benissimo: sinistro di prima e ruba il tempo a Falcone.

61' CI PROVA LAZARO - L'esterno arriva in velocità e riceve lo scarico: controllo e destro, pallone che non gira a sufficienza.

86' GRANDE FALCONE SU VOJVODA - Sanabria serve una grande palla per il compagno, che calcia a colpo sicuro e viene respinto con i piedi dal portiere del Lecce.

Il momento social

Mvp

Nikola VLASIC - Terzo gol consecutivo: bravissimo a buttarsi nello spazio e a rubare il tempo a Falcone.

Fantacalcio

Promosso. Mergim VOJVODA - Qualità. Pesca benissimo Vlasic con l'assist per il gol granata e anche nella ripresa cerca di inventare appena ne ha l'occasione. Falcone gli dice di no nel finale: non c'è il +3, ma comunque un voto alto con assist.

Bocciato. Valentino LAZARO - Alterna qualche buono spunto a dormite preoccupanti. Ha anche una buona occasione nella ripresa, ma tarda la conclusione e manda alto. Viene spesso richiamato da Paro, vice di Juric. Nel finale può servire l'assist in mezzo dopo un buono spunto, ma la palla per Pellegri è arretrata.

Le pagelle

