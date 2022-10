Torino-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Djidji, Miranchuk e Messias. La gara è stata arbitrata da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Con questo risultato il Torino conquista la seconda vittoria di fila, mentre il Milan scivola al terzo posto a -6 dal Napoli capolista.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Salvato dall'incredibile imprecisione di Leão, regala assieme a Buongiorno il gol che consente al Milan di sperare nell'impresa.

Koffi DJIDJI 7 - Pare destinato a farsi travolgere da Leão, che però lo grazia per due volte. Da lì cresce difensivamente ma anche nell'area avversaria, tanto da realizzare il vantaggio.

Perr SCHUURS 7 - Conferma di essere un ottimo marcatore, avendo la meglio con Origi e impedendo al belga di rendersi minaccioso. Promosso (dal 76' David ZIMA s.v.)

Alessandro BUONGIORNO 5,5 - Fallo di Messias o no, l'indecisione in combinata con Milinkovic-Savic è piuttosto grave e certamente determinante. In precedenza aveva retto (dal 73' Ricardo RODRIGUEZ s.v.)

Wilfried SINGO 6 - Si riprende il posto da titolare, complice l'infortunio che ha tolto di mezzo Aina: offensivamente non è un fattore, ma ha il merito di limitare Theo Hernandez.

Sasa LUKIC 6,5 - Cresce con il passare dei minuti, sia in termini di regia che di opposizione alle trame rossonere.

Samuele RICCI 6,5 - Inizia in maniera un po' balbettante, poi anche lui si riprende ottimamente: aggressivo, determinato, a centrocampo si fa sentire in fase di pressing e filtro (dall'84' Karol LINETTY s.v.)

Valentino LAZARO 6,5 - Cerca spesso l'uno contro uno e lo scambio con Vlasic. Apprezzabile tatticamente, preciso quando mette sulla testa di Djidji la palla dell'1-0.

Aleksej MIRANCHUK 7 - Mortifero il sinistro incrociato che batte Tatarusanu e regala il gol del 2-0 al Torino. Benzina pura dopo mesi complicati dall'infortunio di inizio stagione (dall'84' Michel ADOPO s.v.)

Nikola VLASIC 6,5 - Carbura dopo un avvio lento, entrando gradualmente in partita. Serve a Miranchuk il pallone che vale il raddoppio.

Pietro PELLEGRI 6 - Battaglia con i difensori avversari, lotta su tutti i palloni, chiama Tatarusanu a un intervento non semplice. Utile alla causa (dal 73' Yann KARAMOH s.v.)

All. Ivan JURIC 7 - Questo è il suo Torino: aggressivo, compatto in campo, pronto a dare l'anima, organizzato. E pure capace di colpi tecnicamente validissimi.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 5 - Non proprio impeccabile sulla rasoiata vincente di Miranchuk. Una macchia che, alla fine, si rivelerà determinante.

Pierre KALULU 5,5 - Non trascorre un primo tempo semplicissimo a destra. Si fa ammonire e viene sostituito all'intervallo (dal 46' Sergiño DEST 6 - Prova a dare una scossa al Milan e per poco non lascia il segno con un sinistro da fuori. Nota positiva)

Matteo GABBIA 5 - Non chiude con i tempi giusti su Djidji nell'azione del primo gol granata e interviene a vuoto in quella del raddoppio. Serata no.

Fikayo TOMORI 6 - Meglio di Gabbia. Anche lui ha le sue difficoltà, ma dal punto di vista individuale non commette leggerezze particolarmente evidenti.

Theo HERNANDEZ 5 - Gioca col freno a mano. Per una volta non sprigiona tutta la propria energia. Anzi.

Sandro TONALI 6 - Tenta faticosamente di tenere assieme i pezzi del centrocampo. Suo il lancio che porta al gol di Messias. Tra i migliori del Milan (dal 70' Ismael BENNACER s.v.)

Tommaso POBEGA 5 - Arranca tra un affanno e l'altro. Fresco ex, sognava un ritorno di tutt'altro tipo all'Olimpico Grande Torino.

Junior MESSIAS 6,5 - Per gran parte della gara fatica a rendersi realmente utile alla causa. Poi ha il grande merito di trovare la rete che riapre ogni discorso (dal 78' Olivier GIROUD s.v.)

Brahim DIAZ 6 - Per due volte manda in porta Leão, che per due volte spreca. Insomma, il suo lo fa. Ma dopo il primo tempo non rientra dagli spogliatoi (dal 46' Charles DE KETELAERE 5 - Non dà le risposte che Pioli si attenderebbe da lui. Ancora una volta)

Rafael LEÃO 4,5 - Ragazzi, che serata da incubo. Si divora due gol nei primi minuti e da lì esce completamente dalla partita. Risultato: Pioli lo toglie tra primo e secondo tempo (dal 46' Ante REBIC 5 - Fa partire un gran cross su cui Origi non arriva in spaccata, poi si inabissa)

Divock ORIGI 5 - Opaco e impalpabile. Ha pochi palloni a disposizione e pure lui fa poco per diventare protagonista del match.

All. Stefano PIOLI 5 - Il Milan più brutto della stagione. Le scelte iniziali non portano i risultati sperati, così come i cambi a gara in corso. Meglio voltar pagina.

