Il Torino supera "all'inglese" una Sampdoria completamente sfiduciata e, come sempre, pasticciona in difesa. Radonjic e Vlasic, che là davanti fanno ciò che vogliono, mettono la firma a un successo, che avrebbe potuto assumere dimensioni certamente più pingui. Stankovic tra il rassegnato e il furioso, finisce per essere espulso per proteste. Granata che riscattano, quindi, il ko di Bologna e salgono al nono posto a 20 punti. Samp mestamente penultima a quota 6.

Il tabellino

TORINO-SAMPDORIA 2-0

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs (23' Buongiorno), Ricardo Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic (87' Seck); Vlasic (92' Ilkhan). All.: Juric.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (70' A. Ferrari), Colley, Amione (83' Murru); Bereszynski, Rincon (83' Villar), Yepes (68' Verre), Augello; Djuricic (68' Gabbiadini); Caputo, Montevago. All.: Stankovic.

Arbitro: Davide Massa di Imperia.

Gol: 29' Radonjic (T), 59' Vlasic (T).

Assist: Vojvoda (T, 2-0)

Note - Recupero: 1+3. Espulso: al 61' l'allenatore della Samdoria Stankovic per proteste. Ammoniti: Ricci, Amione, Colley.

Il momento social

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

24' - ATTENZIONE A RADONJIC! Il numero 49 serbo dei granata parte dalla sinistra, lascia sul posto Bereszynski e va al tiro angolato di piatto destro: palla angolatissima, ma Audero ci arriva con una gran parata!

29' - GOL DEL TORINO CON RADONJIC! Il numero 49 serbo perfora dritto la lentissima difesa della Samp: chiede l'uno-due con Miranchuk, anticipato da Rincon, che involontariamente gli restituisce palla. La girata rasoterra in area non lascia scampo ad Audero: 1-0!

Torino-Sampdoria, Serie A 2022-2023: Nemanja Radonjic (Torino) esulta dopo il gol dell'1-0. Foto di Valerio Pennicino per Getty images Credit Foto Getty Images

34' - DJURICIC! Scambio veloce con Caputo e rasoiata da fuori: palla di poco a lato. Prima risposta della Samp!

58' - RADONJIC SU ASSIST DI VLASIC DALLA SINISTRA! Audero riesce a bloccarla, ma qui il serbo avrebbe potuto far meglio sull'incursione del compagno di squadra.

59' - GOL DEL TORINO CON VLASIC! Radonjic dentro, sulla sinistra, per Vojvoda, che serve al centro l'ex West Ham, la cui girata risulta imparabile per Audero: 2-0!

Radonijc e Vlasic esultano per un gol in Torino-Sampdoria - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

66' - TIRO-CROSS BASSO DI VLASIC DALLA SINISTRA! Audero la respinge, poi Yepes, nel tentativo di servire il portiere, finisce per buttarla fuori di testa.

MVP

Radonjic. Un autentico spettacolo vederlo giocare. Perfora centralmente la difesa della Samp in occasione del primo vantaggio granata, poi ispira la seconda rete targata Vlasic. Immarcabile.

Fantacalcio

PROMOSSO - Vlasic. Prestazione molto simile a quella del compagno Radonjic. Spinge Rincon a chiudere il triangolo col numero 49 granata in occasione dell'1-0 e poi, in girata, realizza il 2-0 al minuto 59.

BOCCIATO - Augello. Incredibile l'involuzione dell'ex Giana Erminio e Spezia rispetto al prolifico terzino sinistro box to box dei tempi di Ranieri. Sbaglia pure i fondamentali. Nel secondo tempo un po' si riprende, ma resta, forse, la sua prestazione più disastrosa della stagione.

Torino-Sampdoria, Serie A 2022-2023: un contrasto aereo tra Wilfried Singo (Torino) e Tommaso Augello (Sampdoria). Foto di Valerio Pennicino per Getty images Credit Foto Getty Images

