Poche emozioni fino al terzo minuto di recupero, poi spunta uno degli uomini forse meno attesi. È di Agustin Alvarez il colpo di testa che, quando la sabbia è scesa in maniera quasi completa nella clessidra, stende il Torino e rilancia il Sassuolo. All'Olimpico è 0-1, ed è un risultato entusiasmante da una parte e frustrante dall'altra, specialmente con la sosta a spezzare ritmi e ambizioni di riscatto. Fino al 93' erano stati pochi gli highlights, concentrati principalmente nel primo tempo: un gol annullato tramite VAR a Lazaro per un precedente fuorigioco di Vlasic, una super parata di Milinkovic-Savic su Frattesi. Più qualche altra iniziativa di Seck, Vlasic, Laurienté e del giovanissimo D'Andrea, classe 2004, all'esordio assoluto in Serie A e autore di una buona prestazione. Juric aveva rinunciato inizialmente a Sanabria e Pellegri, salvo forzare la mano inserendo entrambi contemporaneamente. Ma la situazione non era cambiata. Fino all'ingresso in campo di Alvarez, minuto 88. E poi alla sua incornata mortifera, minuto 93. Un guizzo che impedisce al Toro di avvicinarsi al gruppone di testa e fa ripartire il Sassuolo. Che ora, in attesa della ripartenza del campionato, vivrà un paio di settimane di serenità.

Ad

Tabellino

Serie A Torino-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche 15/09/2022 ALLE 07:57

Torino-Sassuolo 0-1 (primo tempo 0-0)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (78' Zima), Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro (58' Aina); Radonjic (58' Pellegri), Vlasic; Seck (58' Sanabria). All. Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui (66' Thorstvedt); D'Andrea (66' Ceide), Pinamonti (86' Alvarez), Laurienté. All. Dionisi

Arbitro: Niccolò Baroni

Gol: 93' Alvarez

Assist: Rogerio (S, 0-1)

Ammoniti: Buongiorno, Lazaro, Singo, Lopez, Linetty

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

28' – Buongiorno perde in area D'Andrea, che tocca per Pinamonti: decisivo Schuurs, che rimpalla il tiro a botta sicura dell'ex interista.

37' – Lazaro segna a porta vuota dopo un palo colpito da pochi passi da Vlasic: il gol viene però annullato, tramite la VAR, per un fuorigioco di partenza del croato.

43' – Angolo di Laurienté, Frattesi gira sul primo palo e Milinkovic-Savic toglie la palla a un centimetro dalla linea di porta! Miracolo.

45' – Vlasic trova un buco nella difesa del Sassuolo, tarda a calciare davanti a Consigli e vede il proprio sinistro respinto da Ayhan.

68' – Djidji si ritrova la palla del vantaggio, ma sul secondo palo liscia il destro al volo, passando la palla a Consigli.

88' – Spunto personale e botta dal limite dell'area del neo entrato Alvarez, con pallone che decolla sopra la traversa.

93' – GOL DEL SASSUOLO. Cross di Rogerio e colpo di testa in torsione di Alvarez, entrato pochissimi minuti prima, che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. 0-1.

MVP

Agustin ALVAREZ. Discreto impatto, non c'è che dire. Entra all'88', va vicino al gol con un'azione personale e al 93' regala i tre punti al Sassuolo. Pinamonti è avvisato: la concorrenza è di quelle pesanti.

Fantacalcio

PROMOSSO – Kaan AYHAN. Non commette errori. Anzi, sul finire del primo tempo è decisivo nel negare a Vlasic il vantaggio a tu per tu con Consigli.

BOCCIATO – Alessandro BUONGIORNO. Svagato in marcatura. Prima su D'Andrea, che lo grazia in un paio di occasioni, e poi su Alvarez, che invece non lo perdona.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Sassuolo-Udinese 1-3, pagelle: Beto mattatore, scena muta Udogie 11/09/2022 ALLE 15:27