Torino-Sassuolo, match valido per la settima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete messa a segno da Agustin Alvarez al terzo minuto di recupero. La gara è stata arbitrata da Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Con questo risultato il Sassuolo si porta a 9 punti in classifica, mentre il Torino rimane ancorato a 10.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in chiave Fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Super, davvero super, il suo intervento su Frattesi. Nel recupero deve inchinarsi ad Alvarez, senza che possano essergli imputate colpe particolari.

Koffi DJIDJI 6 - Ha un cliente scomodo come Laurienté che spesso si sposta dalla sua parte, ma riesce a non affondare, pur tra qualche comprensibile affanno (dal 78' David ZIMA s.v.)

Perr SCHUURS 6,5 - Limita completamente il pericolo Pinamonti, non consentendo mai all'avversario diretto di girarsi per andare alla conclusione. Nei minuti finali ha maggiori problemi con Alvarez.

Alessandro BUONGIORNO 5 - Svagato in marcatura. Prima su D'Andrea, che lo grazia in un paio di occasioni, e poi su Alvarez, che invece non lo perdona.

Wilfried SINGO 6 - Nella prima frazione è uno dei migliori nel Torino. Con le sue imbucate in profondità manda più di un compagno alla conclusione o all'assist. Meno bene nel secondo tempo.

Sasa LUKIC 5,5 - Parte bene, guadagnandosi subito una punizione interessante. Poi non riesce a imporsi in maniera sostanziale in mezzo al campo.

Karol LINETTY 5 - Tenta di fare le cose semplici, ma anche in questo caso la precisione non è proprio dalla sua parte.

Valentino LAZARO 6 - Ci prova, ma sulla sinistra sfonda solo a tratti. Troverebbe il suo primo gol italiano, annullato però per un precedente offside di Vlasic (dal 58' Ola AINA 5 - Impalpabile. Ah, quanto è mancato Vojvoda)

Nemanja RADONJIC 5,5 - Infiamma l'Olimpico Grande Torino con un paio di bei numeri. Troppo poco (dal 58' Pietro PELLEGRI 5,5 - Fa più confusione che altro. La soluzione del doppio centravanti non funziona)

Nikola VLASIC 5,5 - Vorrei ma non posso. Colpisce un palo, ma in fuorigioco, e davanti a Consigli cincischia perdendo una delle palle gol più nitide del match. Col passare dei minuti si affloscia.

Demba SECK 5,5 - Ha una voglia matta di farsi notare e un paio di volte calcia da fuori. Però è troppo pasticcione e, dopo un avvio interessante, perde consistenza (dal 58' Antonio SANABRIA 5,5 - Vedi Pellegri. Con il suo ingresso in campo la situazione non migliora)

All. Ivan JURIC 5,5 - Delusione. Si gioca la carta del centravanti mobile, che però funziona poco. E neppure i cambi danno la sterzata giusta al gioco dei granata.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Sostanzialmente, non deve compiere parate di grido. Ringrazia la VAR, che annulla il gol di Lazaro, e pure la scarsa cattiveria degli attaccanti granata.

Jeremy TOLJAN 6 - Prestazione ordinata, senza squilli, ma preziosa. Se la vede alla pari con Lazaro e poi ha buon gioco con Aina.

Kaan AYHAN 6,5 - Non commette errori. Anzi, sul finire del primo tempo è decisivo nel negare a Vlasic il vantaggio a tu per tu con Consigli.

Gianmarco FERRARI 6 - In coppia con Rogerio, specialmente nel primo tempo, lascia qualche buco in cui i giocatori offensivi del Torino si inseriscono. Meglio nella ripresa.

ROGERIO 6,5 - Gioca un primo tempo difficoltoso, faticando a passare la metà campo. Dopo l'intervallo si scioglie, riportando la sfida con Singo in parità. E nel finale è suo il perfetto cross per Alvarez.

Davide FRATTESI 6,5 - Spesso costretto alla fase difensiva, quando ha la palla mostra buone cose. Ha la palla gol più clamorosa del match per il Sassuolo, ma Milinkovic-Savic gli nega il gol con un super intervento.

Maxime LOPEZ 6 - Si vede meno rispetto ad altre occasioni, ma si sente: importante la sua presenza, e il suo gioco di posizione, davanti alla difesa.

Abdou HARROUI 5,5 - Opaco. Si vede meno rispetto ai compagni del centrocampo (dal 66' Kristian THORSTVEDT 6 - Porta solidità in mezzo al campo)

Luca D'ANDREA 6 - All'esordio assoluto nella massima serie dimostra di avere una discreta personalità, oltre a tecnica e rapidità. Mette in difficoltà Buongiorno e va anche al tiro (dal 66' Emil CEIDE 5,5 - Non incide granché)

Andrea PINAMONTI 5 - Partita sporca, difficile. Con il mastino Schuurs a controllarlo, non ha praticamente mai la possibilità di far male (dall'88' Agustin ALVAREZ 7 - Discreto impatto, non c'è che dire. Entra all'88', va vicino al gol con un'azione personale e al 93' regala i tre punti al Sassuolo. Pinamonti è avvisato: la concorrenza è di quelle pesanti)

Armand LAURIENTÉ 6 - Non lascia il segno, ma è il giocatore del Sassuolo che dà maggiormente la sensazione di poter svoltare la gara.

All. Alessio DIONISI 6,5 - Nonostante qualche assenza, porta a casa un risultato eccellente. Limitando il Torino e avvolgendolo in una spirale da cui i granata non riescono ad uscire.

