Nessuno corre come l’Udinese in questa Serie A. E’ questa la sentenza della Dacia Arena dove gli uomini di Sottil, sotto 0-2 per via dei gol di Lookman e del rigore di Muriel, trovano il modo con un finale ‘a tutta’ di rimontare anche l’Atalanta capolista del campionato. Una punizione bellissima di Deulofeu e il colpo di testa di Perez regalano infatti ai friulani un prezioso pareggio che va a mantenere quell’imbattibilità frutto già dell’invidiabile striscia di 6 vittorie consecutive. Il segreto di questa Udinese pare piuttosto chiaro: è una squadra che corre e che corre bene, con ordine, dedizione e idee chiare. E’ questa la ricetta di Sottil per riuscire in una rimonta apparsa a un certo punto anche piuttosto complicata. Senza strafare l’Atalanta aveva trovato un doppio vantaggio anche in maniera piuttosto cinica; l’Udinese però si è dimostrata squadra tosta e capace di rimanere nel match fino alla fine. Anzi, a dirla tutta, ha anche rischiato di vincerla: il colpo di Arslan, al 92°, con un mancino un po’ più preciso, avrebbe regalato il bottino pieno. Insomma, la sentenza dalla Dacia Arena in ogni caso è una sola: Udinese e Atalanta sono due squadre vere. Alle altre il compito di continuare ad averci a che fare.

Il tabellino

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra (86’ Ehizibue), Lovric (59’ Arslan), Walace, Makengo (59’ Samardzic), Udogie; Beto (65’ Success), Deulofeu.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini (87’ Ruggeri), Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (79’ Soppy); Lookman (65’ Malinovskyi), Pasalic (79’ Ederson); Muriel (65’ Hojlund).

Gol: 36’ Lookman, 56’ rig. Muriel; 67’ Deulofeu, 78’ Perez.

Assist: Muriel, Pereyra.

Note – Ammoniti: Bijol, Ebosse; Demiral, Lookman, Hateboer.

La cronaca in 6 momenti chiave

36’ GOL! LOOOKMAN! ATALANTA AVANTI! Koopmeiner lancia per Muriel, che piazza un controllo super e una palla ancora più bella per Lookman che sul secondo palo deve solo mettere dentro! Dea avanti, Lookman anche ammonito per eccesso di esultanza.

54’ DOPPIA CHANCE ATALANTA! Prima Koopmeiners, poi Hateboer. Dea che prova a partire forte a inizio ripresa, con un contropiede ben condotto da Lookman che porta a ben due occasioni in area. Incredibile comunque questa squadra sia mutata rispetto al passato.

55-56’ RIGORE ATALANTA, GOL MURIEL. Muriel brucia nettamente Udogie, che lo tocca platealmente. Rigore solare. Nulla da dire, nemmeno protesta Udogie. Dal dischetto il colombiano è freddo, calciato potente e angolato: Silvestri intuisce ma non ci arriva.

67’ GOL! DEULOFEU! ACCORCIA L'UDINESE! Su punizione lo spagnolo trova una bellissima conclusione, potente e angolata. Sportiello un po' lento, poteva forse fare meglio. Match riaperto.

78’ GOL! ECCOLO QUI IL PARI! PEREZ! Grande palla di Pereyra per Perez che tutto solo in area, di testa, mette dentro. Che reazione, l'Udinese non molla mai.

92' ARSLAN! CHE OCCASIONE! Bellissima imbucata di Samardzic, palla di tacco per Arslan che in area controlla ma non trova il palo lungo da buona posizione. Ha avuto la chance per vincerla l'Udinese! Che grande reazione.

MVP

Deulofeu. La sua punizione, oltre a essere oggettivamente molto bella, ha il merito di scatenare la reazione dell’intera squadra. Un boost alle energie, al morale, alla voglia di lottare. Decisiva.

Le pagelle

Fantancalcio

PROMOSSO: Muriel. Gol e assist. Meglio di così è difficile.

BOCCIATO: Sportiello. La punizione di Deulofeu è senza dubbio molto bella, ma la sensazione è che si potesse prendere. Due gol subiti e un mezzo voto in meno quasi sicuro sulla linea del 6. Non benissimo.

