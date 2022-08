Italiano cambia 9 uomini rispetto al match contro il Napoli e la Fiorentina inciampa in casa dell'Udinese. Deulofeu ruba palla a Venuti con un contrasto deciso e serve al centro per Beto che trova il vantaggio dopo 17 minuti. La viola sfiora il pari in mischia con Martinez Quarta che si vede negare il gol solo da un riflesso miracoloso di Silvestri. Nella ripresa non si registra alcuna occasione con gli ospiti mai realmente capaci di rendersi pericolosi. Nell'ultimo minuto di recupero Success trova la rete del raddoppio, gol annullato per fuorigioco.

Il tabellino

UDINESE-FIORENTINA 1-0

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina (43’Nuytinck); Pereyra (80'Ehizibue), Lovric (65’Arslan), Walace, Makengo (80'Samardzic), Udogie; Beto (65’Success), Deulofeu.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venut (68’Benassi), Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh (79' Ambrabat), Mandragora, Barak (87'Ikoné); Kouamè, Cabral (87'Jovic), Saponara (68’Sottil).

GOL: 17’ Beto

ASSIST: Deulofeu

AMMONIZIONI: Cabral, Igor, Udogie

ARBITRO: Mariani

La cronaca in 4 momenti chiave

17’- GOLLLL DELL'UDINESE!! BETO FA 1-0! DEULOFEU soffia il pallone con una spinta ai limiti del regolamento a VENUTI, punta il primo palo e anticipa l'uscita di TERRACCIANO con un assist al centro per BETO che gira in rete a porta vuota

26’- BETO! Saltato secco MARTINEZ QUARTA, si presenta davanti al portiere ma è bravo TERRACCIANO a chiudergli la porta.

33’- MIRACOLO DI SILVESTRI! Schiacciata in mischia di MARTINEZ QUARTA, riflesso straordinario del portiere che sventa un gol fatto.

94'- GOL ANNULLATO ALL'UDINESE! SUCCESS aveva girato in rete da due passi dopo una chiusura in uscita di TERRACCIANO su UDOGIE in area di rigore. Segnalato fuorigioco.

Il Momento social

MVP

Gerard DEULOFEU: prestazione da vero leader. Nel primo tempo pressa costantemente i difensori viola e al merito del vantaggio firmato da Beto. Nel finale, anche nella sofferenza, è sempre pronto a ripartire e a sacrificarsi in difesa.

Promosso

BETO: sempre in movimento, duella a suon di sportellate con la retroguardia toscana. Si fa trovare pronto in area di rigore in occasione del vantaggio.

Bocciato

Riccardo SAPONARA: prestazione sottotono e costellata da numerosi errori. Da lui ci si aspetta decisamente di più.

