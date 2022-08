Udinese-Fiorentina, match valido per la 4a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Beto. La gara è stata arbitrata da Mariani.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 7: si sta confermando uno dei migliori portieri del nostro campionato. Nel primo tempo si supera su un colpo di testa di Martinez Quarta.

Rodrigo BECAO 6,5: non sbaglia nulla e la sua fisicità è un fattore per contrastare le avanzate viola.

Jaka BIJOL 7: guida la difesa con personalità, lo sloveno può essere un'altra scoperta azzeccata dall'Udinese.

Adam MASINA 6,5: prestazione attenta e senza sbavature. Allo scadere del primo tempo si procura un trauma al ginocchio destro, qualora si trattasse di un grave infortunio sarebbe una grave perdita per la difesa bianconera. (dal 43’ Bram NUYTINCK 6,5: entra nel finale di primo tempo e a un buon approccio al match. Concentrato e subito sul pezzo.)

Roberto PEREYRA 6: anche oggi viene schierato da esterno, lo ricopre con esperienza ma si vede che non è più il suo ruolo. (dal 79’ Kingsley EHIZIBUE s.v.)

Jean-Victor MAKENGO 6: il solito dinamismo in mediana, la sua presenza è sempre preziosa. (dal 79’ Lazar SAMARDZIC s.v.)

WALACE 6: riesce a garantire un buon filtro davanti alla difesa, troppo lento in fase di costruzione.

Sandi LOVRIC 6,5: unisce quantità e qualità al centrocampo bianconero. Si fa vedere alla conclusione in un paio di occasioni. (dal 65’ Tolgay ARSLAN 6: serra i ranghi nell'ultima mezz'ora, quando c'è da soffrire)

Destiny UDOGIE 6: non particolarmente brillante, la sua corsa comunque non manca e tiene in scacco la fascia della Fiorentina.

BETO 7: sempre in movimento, duella a suon di sportellate con la retroguardia toscana. Si fa trovare pronto in area di rigore in occasione del vantaggio. (dal 65’ Isaac SUCCESS 6: non ha la velocità di Beto, ma aiuta la squadra tenendo palla e subendo diversi falli)

Gerard DEULOFEU 7,5: prestazione da vero leader. Nel primo tempo pressa costantemente i difensori viola e al merito del vantaggio firmato da Beto. Nel finale, anche nella sofferenza, è sempre pronto a ripartire e a sacrificarsi in difesa.

All. Andrea SOTTIL 7: seconda vittoria consecutiva, questa volta contro un avversario di livello. Primo tempo imposta bene la squadra e non permette alcuna manovra alla Fiorentina. Il vantaggio arriva abbastanza presto ed è meritato, poi si vede la sua mano nella determinazione mostrata per conquistare i 3 punti.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6: sul gol può fare poco, poi chiude in uscita un'avanzata pericolosa di Beto.

Lorenzo VENUTI 5: perde il pallone che decide il match. Il contrasto con Deulofeu è però molto al limite e poteva starci il fischio di Mariani. (dal 68’ Marco BENASSI 5,5: non cambia il ritmo della viola nel finale di gara)

IGOR 6: non concede spazi in zona centrale insieme a Quarta, il gol infatti arriva dalla zona di destra.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6,5: il suo colpo di testa sembrava destinato al gol, solo un grande Silvestri gli nega la gioia. Duella con Beto senza perdere il confronto.

Aleksa TERZIC 5,5: qualche errore di troppo a livello tecnico, sull'esterno non sfonda praticamente mai.

Antonin BARAK 5: partita sotto ritmo e priva di ispirazione, passaggio a vuoto dell'ex Verona. (dal 87’ Jonathan IKONÉ s.v.)

Rolando MANDRAGORA 5: schierato da regista, non riesce a creare gioco. Precisi i suoi calci d'angolo, unica arma offensiva della serata viola.

Youssef MALEH 5,5: il dinamismo questa volta non basta, serve più precisione in mezzo al capo. (dal 79’ Sofyan AMRABAT s.v.)

Christian KOUAME 6: è l'unico a portare vivacità nell'attacco di Italiano. Concretamente però anche lui non produce nessuna palla gol.

Artur CABRAL 5: Non tocca palla sovrastato dai centrali bianconeri. Italiano preserva Jovic per la Juventus e lo inserisce solo negli ultimi mintui. (dal 87’ Luka JOVIC s.v.)

Riccardo SAPONARA 5: prestazione sottotono e costellata da numerosi errori. Da lui ci si aspetta decisamente di più. (dal 68’ Riccardo SOTTIL: duello in famiglia con il padre, tecnico dei friulani. Anche lui sbatte contro la difesa di casa)

All. Vincenzo ITALIANO 5: rivoluziona la squadra, forse in maniera eccessiva. 9 uomini diversi rispetto alla sfida con il Napoli e la sua squadra appare senza gioco e intensità. Preserva fino ai minuti finali giocatori come Jovic e Ikoné e non produce nulla in fase offensiva.

