La prima sconfitta doveva arrivare, prima o poi. È arrivata più prima che poi. Ed è una mazzata di quelle che si fa fatica a dimenticare. A Udine, la Roma perde l'imbattibilità e pure la faccia: l'Udinese trionfa con un 4-0 che racconta in maniera fedele la serata di grazia dei friulani e, al contempo, il primo incubo giallorosso dopo un bell'avvio di campionato. Certo, la Roma ha una certa indole autolesionistica: Karsdorp regala il gol del vantaggio a Udogie, Rui Patricio quello del raddoppio a Samardzic. E nel finale, con i giallorossi ormai in disarmo, arrivano anche il tris e il poker, firmati rispettivamente da Pereyra e da Lovric. Un disastro e un'umiliazione totali. E a nulla serve la vena offensiva di Mourinho, che nella ripresa si affida al doppio centravanti Belotti-Abraham arretrando Pellegrini in mezzo al campo. A proposito di Abraham: c'è apprensione per le condizioni dell'inglese, uscito dolorante a una spalla dopo uno scontro in area con Becão. La classifica, così, dice che l'Udinese raggiunge la Roma a quota 10. E che, in attesa dell'Atalanta domani, le nuove battistrada del torneo sono Napoli e Milan.

Tabellino

Udinese-Roma 4-0 (primo tempo 1-0)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Bijol (17' Ebosse), Perez; Pereyra (85' Ehizibue), Samardzic (63' Lovric), Walace, Arslan (63' Makengo), Udogie; Success (63' Beto), Deulofeu. All. Sottil

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (46' Celik), Matic, Cristante (46' Belotti), Spinazzola; Dybala, Pellegrini (81' Camara); Abraham (76' Shomurodov). All. Mourinho

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 5' Udogie, 56' Samardzic, 75' Pereyra, 82' Lovric

Assist: Deulofeu (U, 2-0), Makengo (U, 3-0), Pereyra (U, 4-0)

Ammoniti: Dybala, Pellegrini, Udogie, Makengo, Pereyra

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

5' – GOL DELL'UDINESE. Centro lungo di Pereyra e clamoroso errore di Karsdorp, che tenta di appoggiare la palla di petto a Rui Patricio ma così facendo serve Udogie, che da un passo mette dentro.

Destiny Udogie esulta dopo il gol segnato durante Udinese-Roma - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

14' – Stop di petto in area di Dybala dopo un bel lancio di Spinazzola, sinistro ravvicinato e gran riflesso di Silvestri, che si rifugia in angolo.

56' – GOL DELL'UDINESE. Sinistro velenoso dai 20 metri di Samardzic, Rui Patricio sbaglia completamente il tempo della parata e la palla, dopo un rimbalzo, si infila sotto la traversa.

60' – Angolo di Dybala, spizzata di testa di Mancini e palla che va clamorosamente a incocciare contro il palo più lontano. Roma a un centimetro dal 2-1.

75' – GOL DELL'UDINESE. Contropiede friulano, Makengo in area tocca per l'accorrente Pereyra, che col sinistro piazza la palla dove Rui Patricio non può arrivare. 3-0.

80' – Rasoiata mancina dal limite dell'area di Makengo, Rui Patricio è immobile e la palla sfiora il palo. Udinese a un passo dal poker.

82' – GOL DELL'UDINESE. Contropiede micidiale dei bianconeri, Pereyra entra in area, serve all'indietro Lovric e il destro di quest'ultimo è una sentenza per Rui Patricio.

Il momento social

MVP

Roberto PEREYRA. Sempre più a proprio agio nel ruolo di erede di Molina, domina la fascia destra ed è decisivo nel punteggio finale: un gran gol, un assist al bacio.

Fantacalcio

PROMOSSO – Destiny UDOGIE. Ha una marcia in più rispetto a tutti gli avversari. E dopo 5 minuti è un rapace nell'avventarsi sul retropassaggio suicida di Karsdorp.

BOCCIATO – Rick KARSDORP. Poco da fare: il clamoroso errore che al 5' spalanca la strada del gol a Udogie condiziona la gara sua e quella della Roma. Disastroso.

Le pagelle

