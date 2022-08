Un discreto primo tempo, una ripresa soporifera. Udinese e Salernitana trovano i primi punti di questa stagione con uno 0-0 che non finirà certo negli annali del grande calcio. Alla Dacia Arena l’Udinese parte meglio, conquista anche un rigore, ma il VAR richiama Aureliano per un tocco che di mano non è da parte di Bronn. Chiamata al limite, ma probabilmente corretta. L’episodio che dovrebbe sbloccare la partita è nel recupero del primo tempo, con Perez che commette uno sgambetto a Mazzocchi lanciato: per l’arbitro è rosso diretto. L’uomo in più nella ripresa però non basta ai campani, che impegnano sì in un paio di occasioni Silvestri – alla fine migliore in campo – ma crollano e si spaventano un po’ nel finale, dove l’Udinese nonostante l’uomo in meno ci prova di più. Morale, alla fine, non vince nessuno. Se non la noia. Quella, specie nel secondo tempo, non è proprio mancata.

Il tabellino

Udinese (3-5-3): Silvestri; Becao, Bijol (24’ Nuytinck), Masina; Perez, Pereyra, Walace, Makengo (46’ Lovric), Udogie; Success (68’ Beto), Deulofeu (80’ Arslan).

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva (89' Valencia), Maggiore, Radovanovic (46’ Bradaric), Vilhena, Mazzocchi; Botheim (46’ Dia), Bonazzoli.

Gol: /

Assist: /

Note – Ammoniti: Makengo, Walace, Success; , Bronn, Bonazzoli, Gyomber. Espulso Perez per rosso diretto al 49’.

La cronaca in 7 momenti chiave

6’ RIGORE UDINESE, POI IL VAR FA CAMBIARE IDEA- Cross di Pereyra da sinistra, Bronn con le braccia alte: pallone toccato dopo un movimento dubbio, goffo: dal replay però sembra effettivamente toccarla prima sotto l’ascella. Aureliano cambia così la sua decisione.

9’ PARATONA DI SILVESTI! Bonazzoli in rovesciata liberato dall'assist di Botheim, va a colpo sicuro l'attaccante, ma Silvestri dice di no con un gran istinto.

17’ CHANCE PER FAZIO! Altra occasione per la squadra di Davide Nicola: traversone da calcio di punizione di Candreva per il tocco di Bronn che favorisce Fazio, con l’argentino che viene murato dall'intervento di Silvestri sul primo palo.

33’ SEPE NEGA IL GOL A DEULOFEU! E' andata a un passo dal vantaggio l'Udinese con il solito Deulofeu, lo spagnolo si crea lo spazio giusto in area di rigore e calcia ma trova la grande risposta di Sepe che gli sbarra la strada verso il primo gol in questa Serie A.

37’ PALO DELL'UDINESE! Ad un passo dal vantaggio nuovamente l'Udinese sempre con Deulofeu: errore di Radovanovic che sbagliare il retropassaggio favorendo lo spagnolo che calcia con deviazione trovando il palo della porta di Sepe.

45+4 ROSSO DIRETTO A PEREZ! Ferma una ripartenza di Mazzocchi, velocissimo. Uno sgambetto da dietro in cui evidentemente Aureliano ha visto violenza. Rosso diretto, friulani in 10.

67’ CANDREVA! CHE TIRO! Bordata dai 35 metri, di mezz esterno: un tiro bellissimo, ma Silvestri VOLA a deviare in angolo.

