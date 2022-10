Non c'erano riuscite le grandi, ce l'ha fatta il cuore granata. Il Torino fa l'impresa e batte alla Dacia Arena 2-1 l'Udinese, tornando finalmente a respirare in classifica e mettendosi alle spalle una serie di risultati negativi in Serie A. Decidono per i granata i gol di Ola Aina e Pellegri, inutile il momentaneo pareggio di Deulofeu.

Buoni ritmi e tanti duelli nel primo tempo, vista la grande fisicità di cui dispongono entrambe le squadre. L'Udinese, tuttavia, fatica a trovare la sua solita fluidità a livello di manovra, complice anche un Torino attento e combattivo. I granata legittimano un buon avvio di match e sfondano al minuto 14 grazie al secondo gol in carriera in Serie A di Ola Aina, che impietrisce Silvestri con un bel piattone sinistro sfruttando un grande assist di Miranchuk. Col passare dei minuti i padroni di casa alzano i giri del motore e per l'ennesima volta rimontano da situazione di svantaggio, stavolta grazie a un super regalo del Toro: Zima passa di fatto il pallone ad Udogie, bravissimo a correre subito in area e a servire Deulofeu, che spinge comodamente in porta il pallone del pari al 26'.

Nella ripresa la gara si sporca ancora di più: le squadre sbagliano tanto, ma lottano senza esclusione di colpi per il risultato al di là di ogni difficoltà. E dal fango emerge finalmente Pellegri, autore di una prova di grande sacrificio e bravissimo a sfruttare al 69' l'unica palla buona ricevuta nella partita scaraventandola con il destro alle spalle di Silvestri. L'Udinese prova a riorganizzarsi e a rimettere a posto le cose, ma sbatte continuamente sulla retroguardia di Juric, tornata impenetrabile. Nell'ultimo minuto, poi, succede di tutto: prima Karamoh si divora il gol a tu per tu ancora con Silvestri, poi Milinkovic-Savic vola nel finale a negare la rete del pari a Beto. Il Toro rivede così finalmente la luce e ritrova la vittoria, fermando la corsa dell'Udinese che, dopo 9 gare consecutive senza perdere in campionato, è dunque costretta a capitolare.

Il tabellino

Udinese-Torino 1-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez (80' Ehizibue), Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic (65' Lovric), Walace (81' Nestorovski), Makengo (65' Arslan), Udogie; Success (65' Beto), Deulofeu. All.: A. Sottil

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Aina, Lukic, Ricci (66' Linetty), Lazaro (61' Vojvoda); Miranchuk (61' Radonjic), Vlasic; Pellegri (90' Karamoh). All.: I. Juric

ARBITRO: M. Marchetti

GOL: 14' Aina, 26' Deulofeu, 69' Pellegri

AMMONITI: 32' Success, 34' Lazaro, 68' Ola Aina, 71' Deulofeu, 85' Bijol, 86' Linetty

ESPULSI: -

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

14 - OLA AINAAAAA! OLA AINAAAA! CHE AZIONE DEL TORINO! Vlasic scappa benissimo a sinistra e trova al centro dell'area Miranchuk: il russo lavora spalle alla porta e tocca per il nigeriano, che col piatto sinistro fulmina Silvestri.

26 - DEEEEULOFEUUUU! PAREGGIA L'UDINESE! Errore colossale di Zima, che regala il pallona a Udogie: l'esterno azzurro serve un cioccolatino a Deulofeu, che appoggia in porta da due passi!

59 - DEULOFEU SI DIVORA IL VANTAGGIO! Uno due splendido con Success, lo spagnolo però si fa ipnotizzare a tu per tu con Milinkovic-Savic.

69 - PELLEGRIIIIIII!!! PELLEGRIIIIII!!! CHE GOOOOOOL!! Buongiorno trova Radonjic che lancia in profondità il centravanti granata, bravo a prendere spazio su Bijol e a spaccare la porta!

90+5 - MIIIILINKOVIC! CHE PARATA PAZZESCA SU BETO! Il portoghese ha avuto la palla del pareggio allo scadere, ma il serbo con una prodezza ha chiuso la porta!

MVP

Pietro PELLEGRI - Tanto lavoro sporco e una sola occasione, tradotta in un destro fulminante che si insacca all'incrocio dei pali. Il Toro crede tanto in questo ragazzo, che finalmente ha risposto presente.

Fantacalcio

Chi sale - Ola AINA: grande passo in proiezione offensiva: approfitta alla grande dell'assist al bacio di Miranchuk, segnando un gol molto bello. Quando non ne ha più, arretra a difesa del fortino con sorprendente abnegazione.

Chi scende - Lazar SAMARDZIC: mai in partita, non riesce a proporsi o ad accendersi e di fatto impedisce ai suoi di sfruttare la superiorità numerica in mezzo al campo. Passo indietro considerevole.

