Destiny Udogie è uno dei protagonisti della sorpresa di questa Serie A, l'Udinese di Sottil. L'esterno italiano ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui ha parlato di temi importanti come il razzismo.

Se è difficile essere un italiano nero? No, sono sincero. Non ho mai avuto problemi, non ho ricordi negativi legati al colore della mia pelle. A scuola in tanti anni non c’è mai stato un episodio spiacevole. Negli stadi può capitare che qualche tifoso ti dica qualcosa che non va bene, ma ormai è fuori dal tempo. Nelle nazionali giovanili ci sono diversi ragazzi di colore, è la normalità."

Udogie celebra il gol contro la Roma Credit Foto Getty Images

Udogie non entra nell'argomento politica: "Se la politica fa abbastanza per combattere il razzismo? Non ne so molto di politica. Ero via con l’Under 21, non ho nemmeno votato”.

Il momento magico dell'Udinese: "Noi siamo uniti, stiamo bene insieme, ci completiamo a vicenda. Siamo una squadra, la società è organizzata, ambiziosa e punta sui giovani. I dirigenti mi hanno detto che mi seguivano da quando avevo 15 anni. La stagione però è ancora lunga, abbiamo fame, non ci poniamo limiti. Pensiamo a una gara alla volta".

Poi una domanda sul tecnico Sottil: "È una grande persona. Sin da subito ha dimostrato stima nei miei confronti. Accetta di avere con i calciatori un rapporto tranquillo, ci permette di dirgli le cose in faccia, come fa lui quando ci dà indicazioni e consigli. A me ha detto di non perdere la voglia di crescere e la determinazione".

