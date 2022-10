L'Hellas Verona è incappato in un inizio di campionato negativo e a farne le spese è stato il tecnico Cioffi. I soli 5 punti nelle prime 9 gare tengono gli scaligeri in zona retrocessione e la sconfitta di Salerno ha obbligato la società a un cambio di guida tecnica. Scelta interna per il successore che sarà Salvatore Bocchetti, attuale tecnico della Primavera. L'ex difensore ricoprirà questo ruolo in deroga non essendo in possesso del patentino e verrà affiancato da una figura abilitata.

Ex difensore centrale, Bocchetti si è messo in luce al Genoa, prima di trasferirsi in Russia con le maglie del Rubin Kazan e dello Spartak Mosca. Per lui anche una breve parentesi al Milan nel 2015. Ritiratosi nell'estate 2021, è entrato nello staff tecnico di Tudor al Verona nella stagione scorsa. La società veneta gli ha quindi affidato la guida della Primavera prima del nuovo cambio ufficializzato oggi.

