Gabriele Cioffi. L'esonero diventa ufficiale ora, dopo la sconfitta subita Igor Tudor, in grado di chiudere al nono posto con 53 punti al termine di una stagione da record. L'Hellas Verona cambia nuovamente allenatore: soli cinque punti in nove giornate di campionato e quattro sconfitte consecutive costano la panchina a. L'esonero diventa ufficiale ora, dopo la sconfitta subita nei minuti di recupero contro la Salernitana (2-1). L'ex allenatore dell'Udinese chiude dunque la sua parentesi veronese con una vittoria, oltre a due pareggi e sei sconfitte: Cioffi aveva ereditato la squadra da, in grado di chiudere al nono posto conal termine di una stagione da record.

Ora a chi tocca?

La dirigenza del Verona ha già avviato i colloqui per trovare al più presto il sostituto di Cioffi: il nuovo allenatore potrebbe essere uno tra l'ex Fiorentina Paulo Sousa - già avvistato in tribuna al Bentegodi ultimamente - Aurelio Andreazzoli, Davide Ballardini, Salvatore Bocchetti - già tecnico della Primavera del Verona - Diego Lopez - in buoni rapporti con il direttore sportivo Marroccu e al momento in pole position e Vladimir Petkovic - ex Lazio e Nazionale svizzera.

Quarto cambio di panchina in A

Giornata Squadra Fuori Dentro 5a Bologna Sinisa Mihajlovic Thiago Motta 6a Monza Giovanni Stroppa Raffaele Palladino 8a Sampdoria Marco Giampaolo Dejan Stankovic 9a Hellas Verona Gabriele Cioffi ?

Dopo appena nove giornate sono già saltate quattro panchine nella stagione 2022/2023: prima di Cioffi, sono saltati infatti Sinisa Mihajlovic, allontanato dal Bologna e sostituito con Thiago Motta dopo il quinto turno, Giovanni Stroppa, che ha lasciato la panchina del Monza a Raffaele Palladino tre turni fa, e Marco Giampaolo, sostituito da Dejan Stankovic alla Sampdoria, con cui ha esordito nella nona giornata. Nella scorsa stagione furono in tutto 10 i cambi in panchina.

